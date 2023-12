Parisi deve andare subito a Torino | Mossa geniale di Commisso: glielo prestano per tenere d’occhio la rivale dall’interno

La trattativa saltata in estate riaffiora in inverno: Parisi lascia la Fiorentina e si trasferisce a Torino. Commisso dice sì all’affare.

Quinta in classifica con 30 punti, a meno uno dal quarto posto occupato attualmente dal Bologna di Thiago Motta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara ad aprire, oggi alle 18.30, i cancelli dell’Artemio Franchi al Torino di Ivan Juric per la 18esima giornata di campionato in Serie A.

Un match, quello tra viola e granata, il cui esito finale risulta difficilmente pronosticabile, visto il buon momento di forma che stanno attraversando entrambe le formazioni. Da un lato, infatti, i gigliati, che hanno ottenuto quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime sette sfide disputate tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, dall’altro, invece, i granata che giungono in terra toscana da una mini striscia di risultati utili consecutivi fatta di due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare di campionato giocate.

Uno stato di forma fisica e mentale straordinario, quello delle due compagini, che i tifosi che tra poche ore riempiranno le tribune dell’impianto fiorentino, sperano possa dar vita a una gara emozionante, vibrante e senza esclusione di colpi.

Una gara, importantissima soprattutto per la classifica della Viola la quale, in caso di successo, riagguanterebbe quella quarta posizione che vuol dire dire Champions League. Una quarta posizione che, attualmente occupata dal Bologna di Thiago Motta, rappresenta l’obiettivo stagionale da non mancare per il gruppo di Vincenzo Italiano.

Parisi, quattro panchine di fila dopo un inizio più che buono: la Fiorentina valuta la cessione

Impiegato fin qui in maniera più o meno continuativa da Vincenzo Italiano per gli impegni della Fiorentina in Serie A, Coppa Italia e Conference League, Fabiano Parisi sembrerebbe aver recentemente perduto la sua centralità nei piani del tecnico siciliano.

In panchina nelle ultime quattro gare di campionato contro Monza, Hellas Verona, Roma e Salernitana, il numero 65 della Viola potrebbe lasciare Firenze nell’imminente sessione di calciomercato per andare a cercare maggiore continuità altrove. Una continuità che, attualmente preclusagli in riva all’Arno, potrebbe invece essergli garantita su quella del Po.

Torino, idea Parisi dalla Fiorentina: Juric vuole un terzino sinistro di piede mancino

Acquistato dall’Empoli lo scorso luglio per una cifra intorno ai dieci milioni di euro, la Fiorentina starebbe valutando la cessione di Fabiano Parisi già a gennaio, visto il recente scarso utilizzo del giocatore da parte di Vincenzo Italiano.

Uno scarso utilizzo che, ovviamente non gradito dal classe 2000, potrebbe spianargli la strada verso il trasferimento al Torino di Urbano Cairo che, pronto a sedersi a tavolino durante la sfida di oggi pomeriggio tra viola e granata, potrebbe presto regalare a Ivan Juric quel terzino sinistro di piede mancino da lui tanto desiderato. Vicinissimo alla Juventus di Massimiliano Allegri in estate, Parisi potrebbe sbarcare nel capoluogo piemontese già nei primi giorni del 2024. Non ci resta quindi che attendere il nuovo anno per saperne di più.