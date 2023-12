Lascia stare il Milan, non fa neanche la Champions | Ausilio, tradimento in corso: dopo Calhanoglu un altro ‘scippo’ a Pioli

Tifosi rossoneri infuriati: l’Inter sembra vicinissima a scippare un altro calciatore a Pioli dopo Calhanoglu.

L’Inter chiude il 2023 da prima in classifica, ma il pareggio ottenuto contro il Genoa non può certo aver fatto piacere ad Inzaghi. In primo luogo perché se la Juventus riuscirà a sconfiggere la Roma di Mourinho, tornerà ad un solo punto di distanza dai nerazzurri.

Inzaghi nella conferenza post partita si è comunque dichiarato soddisfatto della prestazione della sua squadra, lasciando dunque intendere che il passo falso con il genoa può essere fisiologico (Lo stesso tecnico ha precisato che l’Inter ha preso gol per la prima volta in stagione da palla inattiva) e che bisogna adesso guardare avanti.

Si trova invece in una situazione molto diversa il Milan, che nonostante resti ancora agganciato alla zona di Champions, sta concludendo il 2023 tra mille incertezze. Non è ancora chiaro ad esempio se Pioli sarà riconfermato, perché i segnali mandati dalla dirigenza guidata da Cardinale sono stati molto ambigui.

Da un lato la proprietà non ha mai voluto parlare di esonero, dall’altro il discorso di Natale di Cardinale, in cui ha ribadito di non essere per nulla contenta di questi ultimi mesi della squadra, sembrano preludere ad un allontanamento del tecnico italiano.

Inter e Milan devono intervenire a Gennaio

Ciò che al momento però accomuna sia l’Inter che il Milan, è la necessità da parte di entrambe le squadre di intervenire nel mercato di Gennaio. Il Milan farà rientrare Gabbia dal prestito, dopo i tantissimi infortuni registrati nel reparto difensivo, e dovrà anche provare a prendere un sostituto di Giroud.

L’Inter invece dal canto ha come prima priorità quella di ingaggiare un esterno, dopo il nuovo infortunio di Cuadrado che lo porterà a stare diversi mesi lontano dal campo.

Sfida di mercato tra Inter e Milan per il talento del Chelsea

E nelle prossime settimane potremmo assistere a un clamoroso derby di mercato, perché entrambe le milanese stanno seguendo con attenzione un attaccante del Chelsea per cui potrebbero presentare un’offerta già a Gennaio.

E non sarebbe certo la prima che le due squadre di Milano si danno battaglia per un giocatore, è già accaduto in passato con Seedorf Pirlo e lo stesso Darmian. Inter e Milan sono affatto molto interessate al giovane attaccante del Chelsea Borja. Il 22enne non sta trovando spazio con Pochettino e vuole essere ceduto a Gennaio. I due club stanno alla finestra e sono pronti entrambi a darsi battaglia per portarlo a Milano.