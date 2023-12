Lo hanno comunicato a Balotelli | Licenziato con effetto immediato e contratto rescisso: può firmare subito in Serie A

Contratto rescisso e adesso da svincolato può andare a giocare in Serie A, la comunicazione è arrivata a Mario Balotelli, l’effetto è immediato

Continua il declino della carriera di Mario Balotelli. Uno dei talenti maggiori della sua generazione non è mai sbocciato sino in fondo nonostante le tante occasioni avute di mettere in luce quanto fosse potenzialmente un fuoriclasse. La Nazionale italiana ha puntato molto su di lui, decisivo solo in occasione degli Europei 2012 grazie a prestazioni di alto livello e una doppietta che tutti ricordano in semifinale contro la Germania.

Una delle parentesi più fortunate della carriera dell’attaccante cresciuto a Brescia e che nella squadra della sua città ha militato per una stagione senza riuscire a trascinarla alla salvezza in Serie A.

Un centravanti moderno dotato di grande fisicità ma anche dinamismo, abile sia nel colpo di testa che nelle conclusioni dalla distanza, una punta che manca tutt’ora alla Nazionale italiana che fatica a trovare un numero 9 di caratura internazionale ma l’addio di Roberto Mancini ha spento le speranze di rivederlo vestire la maglia azzurra.

Prima l’Inter e poi il Milan, i numeri sono dalla sua parte ma la continuità di prestazioni è sempre mancata e il trasferimento in campionati di importanza inferiore è stato inevitabile. Il 2023 lo ha visto lasciare il Sion in Svizzera e tornare all’Adana Demirspor.

Belhanda saluta la squadra di Balotelli, futuro in Italia per lui?

Younes Belhanda, trequartista marocchino ex Nizza, Schalke 04 e Galatasaray, ha rescisso il contratto che lo legava all’Adana Demirspor, la squadra in cui gioca Mario Balotelli.

Adesso è libero di accasarsi dove vorrà da svincolato e chissà se un club di Serie A non valuti il suo profilo per rinforzare la propria rosa nel mercato di riparazione di gennaio. Un giocatore completo che potrebbe dire la sua in Italia.

Balotelli, rimpianto di tanti club e della Nazionale italiana

Per Balotelli invece sembra molto difficile un ritorno nel nostro campionato. Le tante chance avute e non concretizzate allontanano il pensiero di presidenti e dirigenti sportivi su puntare su di lui, pur consapevoli del talento di cui dispone ancora.

Mario resterà uno dei maggiori rimpianti di tante squadre ma soprattutto della Nazionale e chissà se con lui le cose sarebbero andate diversamente, se l’Italia si sarebbe qualificata agli ultimi due Mondiali a cui non ha preso parte. Resterà per sempre un gigantesco punto interrogativo.