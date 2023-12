Lascia perdere Mazzarri, è una polveriera | Inzaghi lo ha avvisato su Whatsapp: visite e firma entro Capodanno

Inzaghi gli ha scritto su Whatsapp e ha convinto il calciatore del Napoli a unirsi ai nerazzurri. Ecco che cosa sta succedendo.

È un momento davvero difficile per il Napoli. Il lavoro di Mazzarri ha sicuramente portato dei cambiamenti positivi all’interno della squadra, e in queste sue prime partite alla guida dei partenopei, si è sicuramente visto un Napoli giocare in modo molto più simile a quello di Spalletti che lo scorso anno ha vinto lo scudetto.

Il problema però è che gli azzurri continuano ad accumulare sconfitte su sconfitte che li stanno portando pericolosamente lontani dalla zona Champions. Sarebbe un’onta davvero difficile da digerire per i napoletani, non qualificarsi alla Champions League l’anno dopo aver vinto uno storico scudetto da protagonisti.

Ma d’altronde il problema semmai è stato puntare tutto su Garcia, chiamato al difficile compito di riprendere in mano il gruppo che lo scudetto, aveva visto andare sia il suo allenatore che il direttore sportivo Giuntoli, passato questa estate alla Juventus.

Il tecnico francese non è mai riuscito ad entrare in sintonia con l’ambiente e il nervosismo di tanti calciatori nei suoi confronti, era evidente fin dalle prime giornate.

La crisi del Napoli non sembra avere fine

De Laurentiis lo aveva sfiduciato pubblicamente già a un mese e mezzo dall’inizio del campionato, ma poi, il rifiuto arrivato da parte di Antonio Conte, che non voleva assumere la guida tecnica del club a campionato già iniziato, aveva convinto il patron del Napoli a tenere Garcia.

Alla fine però si è arrivati all’esonero, e Mazzarri ha avuto il coraggio di accettare questo difficile ruolo da traghettatore. La speranza è che, come ha dichiarato lo stesso tecnico italiano, adesso inizio ad arrivare delle vittoria in gradi di rivitalizzare l’ambiente.

L’Inter ha trovato l’accordo con il calciatore del Napoli

Anche perché la pesantissima sconfitta in Coppa Italia con il Frosinone, insieme a quella rimediata contro la Roma di Josè Mourinho, hanno depresso fortemente l’intero ambiente. La buona notizia è che è arrivato il rinnovo di Osihmen in questi giorni, ma subito dopo però è uscita un’indiscrezione, confermata dallo stesso De Laurentiis, che ha preoccupato non poco i tifosi napoletani.

Sembra infatti che Zielinski abbia già una base di accordo con l’Inter per trasferirsi alla Pinetina a parametro zero a fine stagione. Nulla è ancora scritto, anche perché il polacco è molto legato al Napoli, ma di sicuro, l’Inter sta facendo di tutto per convincere il calciatore.