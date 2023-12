La chiamata che non ti aspetti: firma e visite per il PSG | Lo hanno comunicato ad Acerbi: alla sua età non era scontato

Comunicato improvviso per Acerbi, pronta la firma per il Paris Saint Germain, il salto di carriera non scontato alla sua età

Il suo arrivo all’Inter due stagioni fa è arrivato in sordina. Un rinforzo fortemente voluto da Simone Inzaghi che lo aveva già allenato alla Lazio e che vedeva in lui il difensore in grado di dare quell’esperienza e affidabilità necessaria, ma partendo come comprimario dei titolari. In poco tempo è riuscito a conquistare sempre più spazio e diventare molto importante nel suo reparto, formando una coppia rocciosa con il compagno di Nazionale Bastoni.

Stiamo parlando di Acerbi, uno degli acquisti migliori dell’ultimo periodo per l’Inter, un’intuizione fortunata della dirigenza e del mister per un giocatore che ha dimostrato di meritarsi un top club e che sul campo dà sempre tutto per la sua squadra.

La scorsa stagione è stata ricca di soddisfazioni per il centrale con molte partite disputate, l’approdo in finale di Champions League dove è stato uno dei migliori in campo, la vittoria della Coppa Italia e un crescendo finale notevole notato da tutti.

Questa prima parte di nuova stagione è iniziata nello stesso modo, con l’Inter quasi campione d’inverno e pronta a giocarsi la fase ad eliminazione diretta della competizione europea a partire dagli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Lucas Beraldo firma per il PSG, sfuma l’arrivo all’Inter

Il Paris Saint Germain si è assicurato il primo rinforzo del mercato di riparazione, proviene dal San Paolo e si tratta del difensore brasiliano Lucas Beraldo, 20 anni, pronto per aggregarsi al gruppo guidato da Luis Enrique.

Il giocatore è stato nel mirino di alcuni club di Serie A, tra cui l’Inter e Acerbi è deluso del fatto che non sia arrivato un prospetto così interessante in rosa, con la possibilità di fare lui da chioccia data l’esperienza accumulata nel corso della sua carriera.

Le priorità del mercato di gennaio dell’Inter

La priorità invece di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarà quella di consegnare a Inzaghi un sostituto di Juan Cuadrado, fuori dal campo almeno fino ad aprile in seguito a un grave infortunio riportato in una delle ultime partite.

Niente nuovo centravanti, dato anche il rientro di Marko Arnautovic e con Lautaro Martinez pronto a tornare decisivo per la fase decisiva della stagione, con la possibilità di tornare a vincere lo Scudetto.