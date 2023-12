Ti paghiamo il fastidio da Torino a Milano | Pioli, la soluzione è geniale: compra l’ex prodigio e lo mette titolare

Il Milan di Pioli sembra vicinissimo a chiudere un grande colpo nel mercato di Gennaio e portare il calciatore via da Torino.

Questo per Stefano Pioli è probabilmente il momento più critico da quando si è seduto sulla panchina del Milan. Anche se resta comunque il fatto che parliamo di un tecnico che sarà ricordato a lungo nella storia dei rossoneri, per essere riuscito a vincere uno scudetto con una delle squadre qualitativamente meno forti di sempre nella storia di Milanello.

Pioli è stato criticatissimo fin dall’inizio della stagione, al punto che già il mese scorso, il commentatore sportivo Lele Adani aveva affermato che considerava conclusa la sua avventura in rossonero, per il semplice fatto che non vedeva più Pioli supportato dall’ambiente.

Una considerazione difficile da smentire, anche perchè in questi mesi, la società non si è mai esposta pubblicamente per difenderlo. E il pareggio rimediato contro la Salernitana sembra aver mandato su tutte le furie il proprietario Gerry cardinale, al punto che secondo alcuni, in questi giorni la dirigenza sta riflettendo sulla possibilità di esonerare il tecnico prima della ripresa del campionato all’inizio del nuovo anno.

Inoltre, sembra che il numero record di infortuni che sta registrando il Milan dall’inizio della stagione, venga imputato allo staff atletico di Pioli, altra considerazione che sta spingendo la dirigenza a valutare il suo allontanamento.

Il vero problema del Milan è a centrocampo

Nonostante gli infortuni più preoccupanti si sono registrati in difesa, il vero problema il Milan lo ha a centrocampo. E questo infatti il reparto che sta creando più problemi durante le partite, e che ha portato Pioli più volte in questa stagione a cambiarne l’assetto.

All’inizio del campionato infatti il tecnico aveva optato per un centrocampo a tre con Krunic regista. Ma dopo alcune prestazioni deludenti, aveva invece ripiegato per un centrocampo a due, in cui era però forse indispensabile la presenza di Loftus Cheek, anch’egli fermo ai box, inserendo un trequartista.

Il Milan punta il giovane talento del Torino

Il problema è che in realtà nessun calciatore in rosa ha le caratteristiche per fare il fantasista in questo modulo, ed è per questo che il Milan potrebbe fare un acquisto molto interessante nel mercato di Gennaio, andando a prendere un giovane talento del Torino.

Stiamo parlando di Samuele Ricci. Il classe 2001 infatti interessa molto ai rossoneri, e potrebbe essere la pedina giusta per rinforzare il centrocampo.