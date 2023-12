Torno per vincere lo Scudetto | Dzeko, il licenziamento è ufficiale: ora firma in bianco pur di tesserarsi in Serie A

Edin Dzeko e il suo desiderio di tornare a giocare in Italia, il bomber ex Inter potrebbe essere uno dei rinforzi già nel mercato di gennaio

Edin Dzeko è stato tra gli attaccanti più prolifici della Serie A degli ultimi anni. L’ex centravanti del Manchester City in Italia ha vestito le maglie della Roma e dell’Inter, dando il suo contributo a suon di reti ai risultati importanti conquistati dalle due squadre. Una punta moderna, capace di difendere bene il pallone, di farsi trovare pronto in area di rigore e di colpire anche solo con un guizzo sbloccando partite fino a quel momento in perfetto equilibrio.

Anche nell’ultima stagione in nerazzurro ha dato una grande mano al raggiungimento della finale di Champions League con la sua esperienza nella fase ad eliminazione diretta e alla conquista della Coppa Italia lo scorso giugno, battendo in finale la Fiorentina.

Il bosniaco è stato utilizzato con parsimonia da Simone Inzaghi che ha cercato di sfruttarlo al meglio senza inserirlo troppo in campo data l’età avanzata e lui ha risposto dando il massimo ogni volta che è stato chiamato in causa, un esempio da seguire.

Tanti i compagni di reparto di spessore che ha avuto nel corso della sua carriera ed è riuscito sempre a trovare il giusto spazio, confermandosi tra i centravanti più pericolosi d’Europa, sfruttando anche la sua altezza per i colpi di testa su calcio piazzato.

Edin Dzeko adesso in Turchia, tornerà in Serie A?

A luglio si è trasferito nella Serie A turca e adesso veste la maglia del Fenerbache, storico club del Paese. Ha però manifestato il suo desiderio di tornare in Italia e potrebbe rescindere già a gennaio accasandosi in una delle squadre al vertice del campionato.

Sono il Milan e la Lazio le squadre che potrebbero avere bisogno delle sue reti, date le difficoltà realizzative dei loro centravanti che stanno deludendo con le loro prestazioni.

Il Besiktas cambia allenatore, momento difficile per il club di Istanbul

Intanto il tecnico del Besiktas Riza Calimbay è stato esonerato dopo solo sei settimane dal suo approdo sulla panchina del club turco. La squadra di Istanbul ha annunciato la separazione in una dichiarazione pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Questa, di seguito, la comunicazione: “Come emerso della riunione tenutasi dopo la partita contro l’Alanyaspor, il nostro consiglio di amministrazione ha deciso di separarci dal nostro allenatore, Riza Çalimbay“.