Al PSG fu un fallimento totale | Ora va da Mourinho per riabilitarsi: firma e visite mediche entro la Befana

Un ex giocatore del Paris Saint Germain riparte da Roma per dimostrare il suo valore, già pronta la firma per il nuovo rinforzo di José Mourinho

José Mourinho ha dimostrato durante la sua permanenza nella Capitale, giunta al terzo anno, di prediligere giocatori d’esperienza. Le richieste fatte alla dirigenza giallorossa sono state chiare e in larga parte accontentante con l’arrivo a Trigoria di rinforzi che avessero caratura internazionale e potessero portare nuovi motivazioni nello spogliatoio di una Roma in continua costruzione e volenterosa di migliorare il proprio rendimento.

L’ultima campagna acquisti è stata significativa sotto questo punto di vista. Tiago Pinto è stato costretto, a causa della scarsa liquidità economica del club, a cercare le migliori offerte sul mercato e inserire in rosa tanti svincolati e parametri zero.

Oltre alla modalità d’acquisto, altre volte caratterizzata dal prestito annuale o con diritto di riscatto, è l’età avanzata degli interpreti, con esperienze in Champions League e in top club europei già in cassaforte. Esempio lampante per Romelu Lukaku, vero uomo in più della Roma in questo girone d’andata.

Ma non solo il belga, è il caso anche di Azmoun, di Llorente, N’Dicka e negli anni precedenti di Paulo Dybala che forma con Lukaku una coppia d’attacco di assoluto livello e capace di mettere in difficoltà ogni difesa.

Un altro ex Paris Saint Germain può arrivare alla Roma

Dal Paris Saint Germain è arrivato Renato Sanchez, che non sta trovando molto spazio e che Mourinho non ritiene all’altezza del suo progetto tecnico. Un altro ex PSG è Kehrer, tedesco che potrebbe essere ingaggiato dalla Roma.

Il suo arrivo non è da escludere già a gennaio. Il difensore centrale milita al West Ham, squadra campione in carica della Conference League e tra i club storici della Premier League e per i giallorossi c’è da battere la concorrenza del Milan, che lo sta sondando dato l’infortunio di Tomori.

La Roma batte il Napoli e si avvicina al quarto posto

Roma che è reduce dall’importante vittoria casalinga contro il Napoli di Walter Mazzarri, in piena crisi. Tre punti importanti che mantengono la squadra della Capitale in piena corsa per il quarto posto, occupato al momento dal Bologna di Thiago Motta.

Mancano 180 minuti al termine del girone d’andata e il mercato di riparazione potrebbe apportare modifiche sostanziali e avvicinare alcune squadre al Milan, fermo al terzo posto.