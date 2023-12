Fu il motivo dell’addio di CR7 alla Juve | Ora va in Turchia a cercare contratti: fine ingloriosa per il fuoriclasse

La sua figura è stata decisiva per l’addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus e adesso ricomincia dalla Turchia, un passo indietro enorme per lui

La parentesi di Cristiano Ronaldo in Italia è stata di tre stagioni con 81 reti segnate in 98 partite, uno score importante che ha confermato i numeri da vero campione che aveva avuto già con la maglia del Manchester United e del Real Madrid. Il suo approdo alla Juventus ha scardinato gli equilibri di una Serie A che vedeva i bianconeri già padroni incontrastati da diverse stagioni con un filotto di Scudetti iniziato con Antonio Conte.

Max Allegri e Maurizio Sarri sono i tecnici che si sono trovati ad allenare CR7, due filosofie di gioco ben diverse, la prima catenacciara e la seconda più prontata all’attacco ma i risultati sono stati gli stessi con vittorie in Italia e flop in Champions League.

L’acquisto di Ronaldo era stato concepito dalla dirigenza come lo step decisivo da compiere per riuscire a vincere dopo più di 20 anni la principale competizione europea ma il contributo in tal senso da parte del portoghese è stato nullo.

Inoltre non si è trovato molto d’accordo con i compagni di reparto, da Higuain a Dybala, altri due campioni che hanno sofferto il fatto che il gioco della squadra fosse impostato per esaltare solo Ronaldo, finendo per non valorizzarli.

Solskjaer di nuovo in panchina, su di lui un club turco

E così la sua partenza durante la sessione estiva del 2021 è stata inevitabile e condizionata dalla forte volontà di Ole Gunnar Solskjaer di riportare Ronaldo al Manchester United di cui all’epoca era allenatore. La sua seconda esperienza all’Old Trafford è stata però fallimentare.

Adesso il tecnico norvegese potrebbe sedersi sulla panchina del Besiktas. Stando a quanto riporta Sports Digitale, infatti, il club turco ha offerto all’ex tecnico del Manchester United un contratto fino al 2025.

Da giocatore ad allenatore, la sua storia al Manchester United

Un possibile ritorno ad allenare per il norvegese, sempre da subentrato come è capitato al Manchester, squadra in cui aveva militato anche da giocatore come punta centrale.

Tanti anni con i Red Devils per lui e un’accoglienza festosa da parte dei tifosi al momento del suo annuncio come mister ma i risultati non lo hanno premiato e la sua parentesi è terminata con l’esonero.