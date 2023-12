De Laurentiis è una furia: dal bilancio mancano 30M | Cifra ingiustificata dalla nota spese, Mazzarri non ne sa nulla

Il presidente del Napoli scopre di avere un buco in bilancio dettato da una spesa ingiustificata di cui non è al corrente il tecnico Walter Mazzarri

Il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli non è iniziato con i migliori auspici. Una stagione che sembra maledetta quella dei partenopei con la gestione targata Rudi Garcia che ha messo in evidenza tutte le fragilità, soprattutto mentali, di un gruppo ancora appagato dall’impresa dell’anno scorso con la conquista dopo 33 anni dello Scudetto, un traguardo impensabile per tutto il caloroso popolo campano.

La rosa in larga parte è stata confermata dal mercato estivo, con la sola importante cessione di Kim al Bayern Monaco con il pagamento da parte dei tedeschi della clausola rescissoria stabilita al momento della firma del giapponese con il Napoli.

Attacco però che dispone sempre dei due fuoriclasse che portano il nome di Victor Osimhen e di Kvara che sembrano lontani fratelli dei bomber che mettevano in crisi ogni difesa con il loro talento e imprevedibilità e che adesso fanno fatica a segnare con regolarità.

Tanti limiti tecnici e ingenuità difensive, mostrate anche in occasione della pesante sconfitta casalinga contro il Frosinone che significa eliminazione dalla Coppa Italia agli Ottavi di finale con la contestazione della curva che non si è fatta mancare.

Lindstrom infortunato e ancora non integrato con il Napoli

Tra i giocatori che stanno facendo fatica ad esprimersi al meglio vi è Jesper Lindstrom, oggetto misterioso per la squadra campione d’Italia e il cui cartellino è costato ben 30 milioni. Mazzarri si è trovato ad allenarlo senza poter dire niente in merito dato il suo subentro a Garcia.

Non sarà convocato per la gara contro la Roma del turno numero 17 di campionato e ha svolto lavoro in palestra a causa di una lombalgia che l’ha colpito, stesso discorso per Olivera, Elmas e Contini che non saranno a disposizione del mister.

La corsa alla Champions League, tante squadre coinvolte

Uno scontro diretto da non sbagliare quello che vede di fronte il Napoli alla Roma allo Stadio Olimpico. Rivale per il quarto posto, occupato dalla Fiorentina dopo il blitz di Monza e con molte squadre che stanno lottando per un piazzamento europeo.

I passi falsi devono essere quindi ridotti al minimo per risalire in classifica e allungare sulle altre squadre coinvolte nella corsa alla Champions League.