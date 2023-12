Spedì Dzeko fuori squadra | Adesso ha fatto carriera: Serie A dimenticata e contratto faraonico in Premier

Dopo un trascorso in Serie A in cui si giocò il posto da titolare con Dzeko, adesso il bomber è pronto per la Premier League e un ingaggio importante

Edin Dzeko ha salutato la Serie A nel mercato estivo e si è accasato in Turchia. Il centravanti bosniaco ha militato nel nostro campionato con la maglia della Roma e dell’Inter diventando imprescindibile per il gioco offensivo delle due squadre grazie alla sua capacità di tenere il pallone, di lottare per servire i compagni di reparto e di essere incisivo e letale in area di rigore anche in partite in cui è chiuso dalle difese avversarie.

L’ultima stagione all’Inter lo ha visto fare da comprimario con Romelu Lukaku con Lautaro Martinez come titolare fisso al loro fianco. Un ruolo che ha svolto con grande dedizione e attaccamento alla maglia, mostrandosi sempre utile quando chiamato in causa.

Il suo contributo è stato rilevante soprattutto in Champions League dove i nerazzurri sono stati protagonisti di un percorso netto, soprattutto nella fase ad eliminazione diretta, che li ha portati a giocarsi la coppa contro il Manchester City.

Un annata sicuramente positiva per gli uomini di Simone Inzaghi con un finale in crescendo e la conquista della Coppa Italia, oltre al terzo posto in classifica ottenuto con una serie di vittorie consecutive che hanno dato morale a tutto l’ambiente.

Dzeko e Mayoral alla Roma, un posto per due

Nella sua parentesi nella Capitale Edin Dzeko ha perso progressivamente il posto al momento dell’arrivo a Trigoria di Borja Mayoral con lo spagnolo che è stato spesso preferito al bosniaco, relegato in panchina e costretto poi a cambiare aria.

Adesso Mayoral milita in Liga con la maglia del Getafe dove sta facendo grandi cose e ha già messo a segno 13 reti in 18 partite di campionato, ottime prestazioni che testimoniano un giocatore finalmente ritrovato e determinante in fase offensiva.

Alcuni club di Premier League interessati a Mayoral

I grandi numeri di questo inizio di stagione hanno attirato l’attenzione verso Mayoral da parte di alcuni club della Premier League, in particolare il Brentford, Crystal Palace e Fulham. A riportarlo è Fichajes e il trasferimento potrebbe avvenire nella prossima sessione di mercato estivo.

Possibile anche un ingaggio importante per l’attaccante che potrebbe arrivare a guadagnare cifre ben superiori rispetto a quelle che percepisce in Spagna.