Apocalisse laziale | Lotito chiede spiegazioni, Sarri vuota il sacco: è scappato via da Formello ad allenamento in corso

Clima rovente nello spogliatoio della Lazio, il giocatore ha lasciato Formello nel bel mezzo dell’allenamento, ecco per quale motivo

A giugno aveva chiuso il campionato al secondo posto in classifica, qualificandosi in Champions League e mostrando un calcio a tratti spumeggiante, capace di battere tutti i top club italiani, compreso il Napoli vincitore dello Scudetto. A fine 2023 la situazione è decisamente diversa e per i tifosi della Lazio è tempo delle recriminazioni e delle critiche nei confronti di una squadra in netto calo di rendimento e a tratti spenta in campo.

Maurizio Sarri, alla terza stagione sulla panchina dei biancocelesti, non riesce più ad avere in mano il gruppo e sembra essere consapevole che arrivare a un piazzamento europeo al termine della stagione sarà un’operazione tutt’altro che scontata.

I senatori sembrano aver perso entusiasmo e motivazioni e i nuovi arrivati dal mercato estivo non si sono ancora integrati del tutto nello scacchiere tattico del tecnico toscano, costretto a fare a meno di un uomo imprescindibile in mezzo al campo come Milinkovic Savic.

Claudio Lotito non sta gradendo l’andamento della sua squadra e ha chiesto spiegazioni a Sarri per questa prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, un confronto acceso per cercare di risollevare le sorti di una rosa che può fare di più.

Romagnoli ancora out, piove sul bagnato per la Lazio

Tra i giocatori che stanno deludendo troviamo Alessio Romagnoli. Il centrale non ha giocato nell’ultima gara della Lazio disputata al Castellani di Empoli. Il difensore è fermo da un mese e il suo polpaccio continua a dare problemi.

Negli ultimi giorni c’erano stati dei segnali positivi e Sarri pensava di poterlo avere di nuovo a disposizione ma nell’allenamento di Formello è stato costretto a uscire dal campo a causa di un nuovo risentimento.

Quando rientra in campo Romagnoli, le sue condizioni fisiche

Alla ripresa degli allenamenti, il 26, capiremo se Romagnoli potrà tornare in campo nell’ultima partita del 2023 che vedrà impegnata la Lazio allo Stadio Olimpico nel derby contro il Frosinone ma il suo rientro potrebbe arrivare direttamente a gennaio.

Le sue condizioni saranno valutate attentamente, con la speranza per il tecnico di poter di nuovo contare su uno dei perni del suo reparto difensivo, un uomo in più per cercare di tornare nei primi posti della classifica di Serie A.