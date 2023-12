L’erba del vicino è sempre meno verde | Pioli, sorriso per le lacrime altrui: dopo la sconfitta, allontanato a vita il top player

Milan, nonostante l’eliminazione dalla Champions, arriva una bella notizia. Stefano Pioli non se l’aspettava proprio. Felici anche i tifosi.

Nonostante la vittoria in rimonta della settimana scorsa al St James’ Park contro il Newcastle di Eddie Howe, il Milan di Stefano Pioli ha dovuto dire alla Champions League a causa del terzo posto nel gruppo F alle spalle di Paris Saint Germain e Borussia Dortmund.

Un terzo posto, conquistato proprio grazie al successo sui Magpies nel sesto e ultimo match del raggruppamento, che ha permesso al Diavolo di ottenere quantomeno la possibilità di giocarsi l’accesso agli ottavi di finale di Europa League mediante lo spareggio contro una seconda classificata della fase a gruppi della seconda manifestazione continentale.

Uno spareggio, in programma tra il 15 e il 22 febbraio 2024, in cui i meneghini se la vedranno contro i francesi del Rennes, arrivati secondi nel gruppo F alle spalle degli spagnoli del Villarreal a causa dello sconfitta casalinga nello scontro diretto dello scorso 14 dicembre.

Restare in Europa è di fondamentale importanza per entrambe le compagini rossonere le quali, vista l’impossibilità di raggiungere, almeno per ora, i rispettivi obiettivi stabiliti in estate (lo scudetto per il Milan, un piazzamento europeo per il Rennes), proveranno ad arrivare alla finale di Dublino la cui vittoria, com’è giusto ricordare, garantisce la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Una qualificazione alla prossima Champions League che se da un lato dovrebbe essere conquistata abbastanza tranquillamente dal Milan, tuttora terzo in Serie A, dall’altro risulta invece completamente fuori portata per il Rennes di Julien Stephan che, attualmente decimo in Ligue 1 con 14 punti di ritardo sulla terza posizione del Monaco, deve piuttosto iniziare a guardarsi le spalle dal terzultimo posto del Tolosa (che vorrebbe dire spareggio salvezza/promozione con la terza classificata della Ligue 2), sul quale ha appena cinque punti di vantaggio.

Milan, battere la Salernitana per confermarsi in terza posizione: conquistare i tre punti per godersi tranquillamente il Natale

Reduce dalla due vittorie di fila contro Newcastle e Monza, il Milan di Stefano Pioli si prepara a far visita alla Salernitana di Pippo Inzaghi in occasione della 17esima giornata di campionato in Serie A. Un match, quello in programma a Salerno oggi alle 20.45, sulla carta più che abbordabile per Leao e compagni.

Nonostante l’eliminazione dalla Champions e i continui infortuni che stanno costringendo Pioli a fare di necessità virtù, il Diavolo ha infatti tutte le carte in regola per uscire dallo Stadio Arechi con l’intera posta in palio. Conquistare i tre punti contro i granata è di vitale importanza per i meneghini i quali, in caso di successo, non solo confermerebbero la propria terza posizione alle spalle di Juventus ed Inter, ma otterrebbero anche un pizzico di consapevolezza in più che potrebbe rivelarsi fondamentale nei prossimi quattro incontri, sulla carta più che facili, contro Sassuolo, Cagliari (Coppa Italia) ed Empoli.

Rennes-Matic: è già finita: l’ex Roma lascia la Francia dopo appena quattro mesi

Accasatosi al Rennes lo scorso agosto, dopo un anno passato tra le file della Roma, l’avventura francese di Nemanja Matic sembra essere già giunta a conclusione. Pagato appena tre milioni di euro in estate al club giallorosso, il classe ’88 sembrerebbe essersi già pentito del suo trasferimento in Francia.

Stando infatti a quanto riferito dall’Equipe nelle scorse ore, il centrocampista serbo vorrebbe lasciare la Bretagna già a gennaio a causa del comportamento non professionale di alcuni compagni di squadra e del difficoltoso ambientamento nella città bretone della sua famiglia. Due elementi, questi, sul quale lo stesso Rennes, che affronterà il Milan il prossimo febbraio nello spareggio di Europa League, sta ovviamente facendo le sue valutazioni. La cessione pare inevitabile, ma bisognerà aspettare l’apertura ufficiale delle trattative per saperne di più.