Dazn senza pace, comunicato a sorpresa | Oscureranno Lecce-Juventus ad alcuni utenti: ecco lista e motivo

Sempre più complicata la situazione per Dazn, per molti non sarà visibile la partita tra Lecce e Juventus, ecco spiegato il motivo

L’approdo in Italia di Dazn ha rivoluzionato la pay tv legata alle partite di calcio. Al momento la piattaforma trasmette tutte le partite di Serie A, con tre che sono in co-esclusiva con Sky. Dopo iniziali critiche a causa di streaming lenti e difficoltà di messa in onda dettata da connessioni Internet, la qualità del servizio si è assestata e ha soddisfatto progressivamente i clienti con il nostro campionato che continua ad essere molto seguito dai telespettatori.

A testimoniarlo i diritti in crescita con conseguenti introiti per i 20 club che militano nella massima serie del calcio italiano e che possono usufruire di queste entrate per sistemare il proprio bilancio o valutare investimenti sul mercato.

Una rivoluzione che ha caratterizzato anche la struttura del calendario con il cosiddetto calcio spezzatino. Se un tempo gran parte delle partite di ogni giornata si disputavano alle 15 la domenica, adesso si parte spesso dal venerdì sera per finire il lunedì e con pochissime gare in contemporanea.

Questo condiziona anche il recupero fisico delle squadre, molte delle quali impegnate anche nelle competizioni europee e con sfide ravvicinate che possono pesare e facilitare infortuni, con molti allenatori che hanno avuto da ridire in merito.

La Juventus e la vittoria sofferta sul campo del Frosinone

La Juventus è reduce dall’importante vittoria sul campo del temibile Frosinone che in settimana aveva battuto il Napoli in Coppa Italia con un perentorio 4 a 0 e che era sulla scia di un entusiasmo che aveva travolto anche la città, dato il tutto esaurito allo stadio.

I bianconeri sono riusciti ad avere la meglio nel finale grazie al bel colpo di testa di Dusan Vlahovic che è tornato alla rete dopo diverse gare a digiuno, e confermando così il distacco di quattro punti dall’Inter capolista che a sua volta ha liquidato la pratica Lecce.

Le novità di inizio 2024 per la questione pezzotto

Proprio i salentini sfideranno i bianconeri e la partita potrebbe essere oscurata per molti utenti che Dazn lo usufruiscono attraverso il cosiddetto ‘pezzotto iptv’. La notizia arriva in seguito al nuovo blitz della polizia contro lo streaming illegale, con la piattaforma Piracy Shield che sarà attivata dal weekend del 21 gennaio (data in cui si giocherà Lecce-Juve).

Il sistema avrà l’obiettivo di bloccare i siti web che trasmettono contenuti illegali entro 30 minuti dalla segnalazione e da quella data coinvolgerà anche i colossi della rete come TIM, Vodafone o WindTre.