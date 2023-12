Giocheremo con quattro terzini | Pioli lancia l’azzardo scacciacrisi: non comprano un difensore neanche dopo Tomori

Chi l’ha detto che per giocare servono i centrali? Senza Tomori, Pioli valuta una rivoluzione totale: quattro terzini in campo e un acquisto.

Non è stato un Natale sereno per mister Pioli e i suoi ragazzi. Il pareggio contro la Salernitana è stato a tratti drammatico, con i campani per buona parte della ripresa in vantaggio salvo poi essere raggiunti dal gol del 2-2 finale di Luka Jovic.

A preoccupare i rossoneri sono diversi fattori. Il primo è pragmaticamente la classifica: terzi a -11 dai cugini interisti, con alle calcagna il Bologna dei miracoli a sole due lunghezze e la carovana Fiorentina-Roma-Atalanta-Napoli-Lazio in attesa del prossimo passo falso.

Il secondo sono gli infortuni: il tecnico di Parma non è riuscito praticamente ad avere mai la formazione tipo a disposizione. L’ultimo di una lunga lista (in cui vi è finito anche Leao nell’ultimo mese) è Tomori.

Il difensore inglese non sarà convocabile da qui ai prossimi due mesi a causa della lesione muscolare del flessore della coscia destra. Per lui, ipotizzabile il rientro a febbraio, quando il periodo più caldo della stagione sarà alle porte con la volata finale in campionato e l’Europa League che incalza.

Come affronterà le prossime sfide?

Kalulu, Tomori, Thiaw e Pellegrino: 4 dei 5 centrali sono in questo momento indisponibili. Il quinto, Kjaer, è in una condizione precaria avendo giocato appena 5 delle 17 partite di campionato fin qui disputate.

In questa condizione di emergenza abbiamo spesso visto adattato Theo Hernandez a difensore centrale di sinistra, non sempre con risultati eccellenti. Ecco dunque che la prossima sessione di mercato potrebbe portare a Pioli la soluzione adatta per i problemi organici di questo Milan.

Grandi manovre sul mercato: arriva un altro terzino

Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia, potrebbe essere il nuovo innesto di gennaio in casa rossonera. Lo spagnolo è accostato al club italiano già da diversi mesi, a causa del contratto che gli scadrà a giugno. Vista l’emergenza del reparto arretrato, Furlani potrebbe decidere di anticipare il suo arrivo a gennaio per donare a Pioli un’alternativa in più.

Uno scenario potenzialmente surreale vedrebbe dunque in campo 4 terzini di ruolo contemporaneamente in campo: Juan Miranda e Florenzi ai lati di Calabria e Theo Hernandez. Una prova di resilienza notevole per una squadra che ha patito tutte le sfortune possibili in questa stagione.