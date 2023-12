Lui non mi piace: è troppo tecnico | Allegri l’ha bocciato e rimpiazzato col mastino: incarico delegato a Giuntoli

Allegri ha rifiutato il centrocampista proposto da Giuntoli, e ha chiesto invece un profilo molto diverso per completare il reparto. Ecco di chi si tratta.

Non tutto è perduto per la Juventus. Sicuramente il passo falso fatto contro il Genoa ha permesso ai nerazzurri di iniziare la loro fuga verso la seconda stella, obiettivo dichiarato di calciatori e dirigenza fin dall’inizio della stagione.

Il campionato però è ancora lungo e la lotta per lo scudetto è tutt’altro che conclusa, anche perché i bianconeri hanno dimostrato di essere una squadra molto diversa da quella vista nelle ultime due stagioni.

Allegri è finalmente riuscito a costruire quella squadra che tatticamente, probabilmente aveva in testa sin dall’inizio della sua esperienza. C’è voluto più tempo del previsto, e probabilmente nemmeno il tecnico toscano si aspettava, quando ha accettato questo suo secondo incarico, di trovare tutte queste difficoltà.

Ma se la Juventus vuole davvero puntare a contendere il titolo all’Inter in questa stagione, dovrà necessariamente intervenire nel mercato di Gennaio. Non bisogna infatti dimenticare come l’allenatore livornese si sia ritrovato, dopo circa un mese dall’inizio del campionato, a perdere a stretto giro sia Pogba che Fagioli, due tra i calciatori più tecnici presenti in rosa.

La Juventus ha bisogno di un centrocampista

Pogba è stato squalificato dopo che anche le controanalisi hanno accertato la sua positività al doping nella trasferta di Udine, mentre Fagioli è stata la prima vittime illustre dello scandalo scommesse che ha sconvolto due mesi il calcio italiano, e finire di scontare la sua squalifica solo all’ultima giornata di campionato.

Giuntoli deve dunque fare il possibile per prendere un centrocampista che sia in grado di migliorare la squadra e che possa al contempo incontrare il gradimento di Allegri.

Allegri vuole il talento del Manchester City: Giuntoli al lavoro

Si era pensato inizialmente che, avendo perso due giocatori con una sensibilità tecnica fuori dal comune come Poga e Fagioli, la scelta nel mercato di Gennaio sarebbe ricaduto su un profilo simile. Invece sembra che in tal senso la richiesta di Allegri sia andata all’opposto.

Il tecnico infatti ritiene di avere già Locatelli e Rabiot in grado di aiutare la squadra con le loro qualità di passaggio e vorrebbe invece un centrocampista di corsa e fatica che possa supportarli. E il profilo perfetto in tal senso, sembra essere quello di Calvin Philipps, che lascerà il Manchester City a Gennaio, per giocare con più continuità in vista degli Europei.