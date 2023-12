Pronto Gigio, ci dai una mano? | Pioli chiama Donnarumma: i tifosi non ci stanno, ma è già pronto l’affare dell’anno

Per il Milan un’ipotesi suggestiva di mercato per sistemare il reparto arretrato in forte difficoltà, chiamato Gigio Donnarumma, le indiscrezioni

Per Donnarumma è un periodo davvero complicato a Parigi. Un inizio di stagione disastroso per l’estremo difensore del club francese, con errori di rilievo e critiche da parte della tifoseria. L’infortunio di Navas è l’unico lato positivo per il portiere italiano che, in attesa del ritorno in campo del suo vice, ha il posto da titolare assicurato ma se non riuscirà a rimettersi in careggiata rischia seriamente di finire in panchina.

Un girone di Champions League molto ostico e che i parigini hanno superato in extremis all’ultima giornata grazie al pareggio in Germania contro il Borussia Dortmund, poi qualificatosi come primo del girone.

Per il portiere anche il ritorno a San Siro tra i fischi degli ex tifosi e la sconfitta contro il Milan che poi si è accontentato dell’Europa League nonostante la vittoria sul campo del Newcastle. Una serata difficile per lui e per la sua squadra.

Il posto da titolare in Nazionale al momento è confermato anche se le gerarchie potrebbero cambiare in vista degli Europei del prossimo giugno, con Vicario che sta facendo ottime prestazioni in Premier League e con un Falcone in grande spolvero in Serie A.

Il nuovo nome per la difesa del Milan arriva dal PSG

Il Milan, nel frattempo, è alle prese con un numero spropositato di infortuni che hanno colpito la rosa da settembre ad adesso e con la dirigenza costretta a intervenire sul mercato per sopperire alle assenze di alcuni giocatori chiave, costretti allo stop per acciacchi fisici.

Nell’ultima trasferta a Salerno, dopo aver siglato la rete del momentaneo vantaggio, si è infortunato Tomori e dovrebbe stare fuori per circa un mese. Un possibile sostituto è Nordi Mukiele, che milita proprio al Paris Saint Germain, e Donnarumma potrebbe mettere una buona parola per convincerlo a firmare per i rossoneri.

Il Milan vista Sassuolo, i centrali che giocheranno contro gli emiliani

Per il prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo giocheranno Simic, che ha esordito alla grande con la prima squadra, e Kjaer, una coppia inedita di centrali, un mix interessante tra esperienza e imprevedibilità che cercherà di proteggere Maignan.

Terzo posto al momento per i rossoneri, con il sorprendente Bologna di Thiago Motta che si è avvicinato a soli due punti di distanza.