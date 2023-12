Allegri, ci risiamo: c’è un nuovo ‘caso Pogba’ | L’anticipazione del giornalista RAI ha spiazzato tutti, la Juve lo difende

In casa Juventus si ripropone un nuovo caso Pogba, la Juventus e il tecnico Max Allegri difendono il giocatore, ecco cosa è successo

Juventus al secondo posto in classifica dopo 17 giornate di campionato, un piazzamento al di sopra delle aspettative rispetto alle previsioni della vigilia, frutto di un gruppo coeso intorno al mister Max Allegri che sta riuscendo a dare vita a una continuità importante di risultati e a una tenuta difensiva notevole grazie a centrali in stato di grazia, da Federico Gatti, con il vizio del goal, a Bremer e al rientrante Danilo.

Se gli attaccanti faticano a capitalizzare in area di rigore il guizzo decisivo arriva quasi sempre e spesso basta per portare a casa i tre punti per allungare sulle inseguitrici per il quarto posto, obiettivo minimo prefissato dalla società e con molte squadre coinvolte a questa corsa per la prossima Champions.

Questo è dovuto soprattutto a un centrocampo che non riesce a creare fraseggi pericolosi e a giocare in verticale, fatto dovuto anche all’assenza pesante di Nicolò Fagioli ma soprattutto di Paul Pogba, squalificato per doping e costretto a saltare tutta la stagione in corso.

I bianconeri stanno valutando diversi profili sul mercato cercando di consegnare ad Allegri almeno un centrocampista di livello già a gennaio e nel frattempo il tecnico sta dando fiducia a tutti gli uomini in rosa che stanno facendo il possibile.

Yildiz e il paragone con il primo Pogba

A Frosinone è stato decisivo il giovane Yildiz, a segno dopo pochi minuti con una grande giocata. Il giornalista di Rai Sport Alberto Rimedio, nel corso de La Domenica Sportiva ha dichiarato quanto Allegri stimi il fantasista turco e ha azzardato un paragone.

Queste le sue parole: “Ha qualità fuori dal comune, vedo un ragazzo che assomiglia molto al primo Pogba perché questo ragazzo nel 2022 è stato strappato al Bayern a costo zero perché era svincolato ed è stato prima nella Primavera, poi in Next Gen e adesso in prima squadra“.

Le qualità importanti di Yildiz e il momento giusto per metterle in mostra

L’opinionista continua così: “Ha già segnato con la Nazionale turca e ha prospettive straordinarie perché al di là delle qualità dal punto di vista tecnico riesce a ricoprire diversi ruoli ed è veramente un ragazzo sul quale la Juventus può costruire un futuro importante“.

Infine conclude: “Allegri poi ha la capacità di saper aspettare il momento giusto per inserire questi giovani e lo ha fatto tante volte nel corso della sua carriera e così è successo con Yildiz che ha approfittato dell’assenza di Chiesa“.