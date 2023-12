Le Petit Diable al Diavolo: match al 100% | L’algoritmo dice sì, Griezmann conferma tutto: sembra uno scherzo ma non lo è

Il Milan sembra ormai vicinissimo a concludere la trattativa anche grazie a Griezmann che ha confermato tutto. Cosa sta succedendo.

Molti erano scettici quando Antoine Griezmann ha scelto, dopo la deludente esperienza al Barcellona, di tornare all’Atletico Madrid da Simeone. E questo principalmente per due motivi.

Il primo riguarda il fatto che nella storia dello sport, difficilmente i grandi calciatori che hanno scritto la storia di un grande club, riescono a ripetersi quando decidono di farvi ritorno.

Il secondo invece riguarda il clima che poteva trovare a Madrid: molti tifosi infatti non hanno mai perdonato a Griezmann di essere passato agli acerrimi rivali del Barcellona, nonostante parliamo di un calciatore che insieme a Simeone ha scritto una pagina importantissima della storia del club spagnolo.

Per questo il suo ritorno al corte del Cholo, che sembra ormai avviato ad avere all’Atletico una carriera simile per importanza e durata a qella di Ferguson al Manchester United, era una vera e propria incognita. E invece Griezmann è riuscito ad abbattere l’ostilità dei tifosi e lo scetticismo di molti a suon di prestazioni favolose, ritornando ad essere il fulcro tecnico della squadra esattamente come lo era stato nella sua prima avventura a Madrid.

Griezmann è un calciatore fuori dal comune

D’altronde parliamo di un calciatore straordinario, con caratteristiche molto rare nel calcio di oggi. Griezmann riesce ad abbinare una sensibilità tecnica fuori dal comune e l’estro tipico del fantasista, a una grande atletismo che lo rende un corridore instancabile in mezzo al campo.

Caratteristiche che lo hanno sempre reso perfetto per il gioco di Simone, con il compito di fare cerniera tra centrocampo e attacco. In certi momenti Griezmann è sembrato davvero un tuttocampista, definizione che solitamente appartiene a calciatori di grande qualità atletica, ma con poca tecnica per legare il gioco.

Il Milan pronto a prendere il difensore grazie a Griezmann

E in modo inaspettato, Griezmann potrebbe aver dato una mano decisiva al Milan sul mercato di Gennaio. I rossoneri hanno infatti una vera e propria emergenza in difesa, e devono assolutamente rinforzare il reparto il prossimo mese.

I rossoneri hanno puntato da tempo Lenglet, che Griezmann conosce bene in quanto sono stati compagni di nazionale e di club al Barcellona. E dato che è risaputo quanto il francese ami il nostro paese, non è escluso che abbia consigliato a Lenglet di accettare la corte del Milan e provare una nuova esperienza in Italia.