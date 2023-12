Marotta, terremoto nello spogliatoio | Saltata la convocazione e giocatore sul mercato, ma Inzaghi è contento

Il giocatore è stato escluso dalla convocazione ma Inzaghi può finalmente esultare: sta per arrivare un nuovo esterno alla Pinetina.

Nonostante la storica finale di Champions League raggiunta alla fine della stagione, nello scorso campionato l’Inter si è rivelata troppo spesso una squadra fragile, in grado di crollare in modo repentino non appena il livello della competizione si alzava in Serie A.

D’altronde, parliamo di una squadra che pur con una rosa di primissimo livello, considerate da molti la vera favorita per lo scudetto la scorsa stagione, è riuscita invece ad incassare dieci sconfitte in campionato, al punto che la stessa società aveva a quel punto messo in discussione Simone Inzaghi.

E c’è da dire che il tecnico italiano ha dimostrato una grande personalità nel riuscire a restare impermeabile alle critiche, non cambia nulla tatticamente all’assetto del club, nella convinzione che il duro lo avrebbe ripagato, E questo infatti è quello che è successo perché a partire da Aprile, è come se i nerazzurri avessero cambiato pelle e si fossero lasciati alle spalle gli errori del passato, per diventare in tante partite una vera e propria corazzata.

E l’essere poi riusciti a disputare ad armi pari la finale contro i Citizen di Guardiola, ha dato ulteriore autostima all’intero ambiente, che quest’anno ha iniziato il campionato con una voglia e una ferocia che erano assenti lo scorso anno.

L’Inter quest’anno sembra imbattibile in Serie A

C’è anche da dire che il mercato ha portato in dote ad Inzaghi calciatori molto forti e interessanti. Thuram ha già visto il suo valore di mercato triplicare, mentre Bisseck, su cui nei primi mesi regna tantissimo scetticismo, si sta invece dimostrando un ottimo esterno o terzo di difesa.

L’Inter, dopo il pareggio della Juventus sul campo del Genoa, si è portata a quattro lunghezze di distanza dai bianconeri e la sensazione di molti è che questo sia stato il primo passo per una vera e propria fuga verso il titolo, sulla falsariga del Napoli dello scorso anno.

Ausilio accontenta Inzaghi, si chiude per l’esterno

Sarà però importante, come d’altronde ha dichiarato lo stesso Ausilio, intervenire sul mercato di Gennaio, per evitare che la squadra vada in carenza di organico nei momenti decisivi della seconda parte di stagione. Con l’infortunio di Cuadrado è diventato indispensabile prendere un esterno, e Ausilio sembra vicinissimo ad ingaggiarlo dal campionato belga.

Non è un segreto che i nerazzurri stanno puntando sull’esterno del Brugge Buchanan, e adesso è arrivato un segnale che fa pensare che la trattativa sia vicinissima alla chiusura. Buchanan infatti non è stato convocato dal club per la seconda volta consecutiva, e considerato che parliamo di uno degli elementi migliori della rosa, l’unica spiegazione è che la sua partenza sia ormai imminente.