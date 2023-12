Un altro epurato dopo Elmas | De Laurentiis sta rivoltando la squadra: addio per sempre al fedelissimo di Spalletti

Dopo la vendita di Elmas al Lipsia, il Napoli sembra ormai vicinissimo a cedere un altro importante calciatore in rosa. Ecco di chi si tratta.

Le ultime due sconfitte subite dal Napoli, hanno depresso fortemente l’ambiente e i tifosi. Tutti sapevano quanto fosse difficile la sfida che aveva accettato Walter Mazzarri nel momento in cui ha dato il suo assenso a sostituire Rudi Garcia sulla panchina dei partenopei.

Anche per questo le sconfitte rimediate contro Real Madrid, Inter e Juventus, sono sembrate quasi fisiologiche. La squadra con Garcia era andata in una confusione tattica evidente, e di certo Mazzarri non poteva risollevare in poche giornate di campionato uno spogliatoio che si è evidentemente smarrito a ha bisogno di ritrovarsi.

Subito dopo però è arrivata la tremenda sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone per 4 a 0 che ha per la prima volta messo Mazzarri sul banco degli imputati. E con la sconfitta rimediata contro la Roma di Mourinho, la situazione a Castel Volturno è diventata incandescente.

Adesso il Napoli ha bisogno di vincere per ritrovare il morale, anche perchè incassare un’altra sconfitta in campionato potrebbe scatenare uno psicodramma in un ambiente che si sta purtroppo basando su equilibri molto fragili.

Il Napoli ha già venduto Elmas al Lipsia

De Laurentiis si è dichiarato perfettamente consapevole delle difficoltà della squadra e in controtendenza rispetto agli altri anni, ha dichiarato che la società si muoverà in modo importante nel mercato di Gennaio per dare a Mazzarri delle soluzioni importanti in panchina. Al momento però le uniche certezze sui movimenti di mercato di Gennaio, il club li sta registrando sul fronte delle cessioni.

Elmas, che come ha ricordato lo stesso patron del Napoli, era un titolare aggiunto alla squadra, ha infatti deciso di accettare l’offerta del Lipsia, anche perchè sembra che il club tedesco gli abbia assicurato quella titolarità che a Napoli non ha mai trovato nemmeno con Spalletti.

Napoli, un altro calciatore pronto a partire

Ed è notizia di queste ore che non sarà l’unico movimento in uscita che farà la società che sembra pronta a cedere, stavolta ad una squadra di Serie A, un altro calciatore che spesso in questa stagione è subentrato dalla panchina.

Stiamo parlando dell’esterno Zanoli su cui il Genoa ha manifestato un fortissimo interesse, e sta facendo di tutto per portarlo alla corte di Gilardino nel mercato di Gennaio. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, con il Genoa che sembra aver già trovato l’accordo con il calciatore.