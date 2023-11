Arabia? Sono esausto | Bobby Firmino ripartirà dalla Serie A: pronto un contratto annuale

Roberto Firmino è già stanco della Saudi Pro League. Il brasiliano vuole tornare in Europa. Un club di Serie A prepara il super colpo.

Sbarcato in Arabia Saudita come altri prima e dopo di lui, Roberto Firmino sarebbe già stanco del campionato arabo. Legatosi lo scorso luglio all’Al-Ahli, club di Gedda militante nella massima serie del campionato arabico, l’ex attaccante di Liverpool ed Hoffenheim avrebbe recentemente manifestato la sua nostalgia nei confronti del calcio del Vecchio Continente.

Un calcio che, come molti sicuramente ricorderanno, ha potuto apprezzarne il talento soprattutto nel periodo di militanza nelle file dei Reds i quali, anche grazie ai suoi gol e i suoi assist, hanno potuto riassaporare il piacevole gusto della vittoria di una Premier League, conquistata al termine della tribolata stagione 2019-2020 caratterizzata dalla pandemia di Covid-19, che sulla sponda rossa del Mersey mancava da ben 30 anni.

Un successo, quello del massimo campionato inglese, preceduto nella stagione precedente dalla conquista della sesta Champions League della storia del Liverpool, arrivata grazie al 2-0 sul Tottenham nella finale tutta albionica disputata allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Successi, questi, ai quali si aggiungono chiaramente anche le vittorie di una Coppa di Lega e una Fa Cup nella stagione 2021-2022, di un Community Shield nel luglio 2022, di una Supercoppa Europea nell’agosto 2019, di un Mondiale per Club nel dicembre 2019 e, considerando la nazionale brasiliana, di una Copa America nel luglio 2019.

Al-Ahli, se parte Firmino pronto l’assalto a Immobile della Lazio

Come detto, Roberto Firmino sarebbe pronto a lasciare l’Arabia Saudita per godersi gli ultimi anni di carriera nel Vecchio Continente. Un amore effimero, quello che lega tuttora il brasiliano all’Al-Ahli il quale, messa in conto la volontà del giocatore di andare via, avrebbe già individuato il suo sostituto. Un sostituto, rispondente al nome di Ciro Immobile che, legato alla Lazio da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, potrebbe clamorosamente volare nella Saudi Pro League la prossima estate.

A 33 anni suonati (ne compirà 34 il prossimo 20 febbraio) l’attuale numero 17 dei capitolini potrebbe infatti decidere di chiudere la carriera con il club biancoverde il quale, ovviamente, è pronto a raddoppiargli, se non triplicargli, l’ingaggio da 4 milioni netti di euro a stagione attualmente percepito all’ombra biancoceleste del Colosseo.

Firmino in Serie A, il Milan strizza l’occhio al brasiliano

Preso atto della volontà di Roberto Firmino di lasciare l’Al-Ahli per tornare in Europa, il Milan del patron Gerry Cardinale avrebbe strizzato l’occhio all’attaccante brasiliano che, ormai 32enne, potrebbe decidere di accettare senza riserve la proposta del club rossonero.

Con una valutazione di mercato intorno ai 15 milioni di euro, il cartellino dell’ex Liverpool ed Hoffenheim rientra chiaramente nelle possibilità del Diavolo che, visto l’addio quasi certo di Olivier Giroud a fine stagione (il contratto del francese scadrà il prossimo 30 giugno) potrebbe aver trovato il centravanti d’esperienza perfetto da mettere a disposizione di Stefano Pioli.