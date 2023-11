Lo seduce dall’interno | Rabiot adesso anche da 007: Allegri gli ha chiesto l’impossibile

La Juventus ha messo gli occhi su un nuovo talento per il centrocampo, compagno di nazionale dell’ex PSG.

La prima volta che i cammini di Adrien Rabiot e della Juventus si sono incrociati, è accaduto durante la primavera 2018. Il francese, che allora militava nel Paris Saint-Germain, società nella quale era entrato quando aveva solo 15 anni, non attraversava un periodo particolarmente felice.

Il ct Deschamps aveva deciso di non includerlo nella lista A dei convocati per la spedizione in Russia, ma soltanto nelle riserve. Il classe 1995 non aveva apprezzato la decisione e aveva rifiutato di far parte dei sostituti. La decisione aveva scatenato le ire della federazione, a cui aveva prontamente risposto il club parigino con un comunicato a difesa del giocatore.

La presa di posizione del PSG mirava a dimostrare al ragazzo quanto fosse apprezzato al Parco dei Principi, con la speranza che accettasse di rinnovare il contratto che sarebbe scaduto tra un anno. Mamma Veronique, in realtà, aveva già iniziato ad allacciare i rapporti con diverse realtà importanti, tra cui il Barcellona e, appunto, la Juventus.

Marotta e Paratici ritenevano che Rabiot rappresentasse il profilo di centrocampista ideale per Massimiliano Allegri. Il matrimonio si sarebbe consumato soltanto un anno dopo, quando il tecnico livornese era stato messo alla porta per lasciare il posto a Maurizio Sarri.

Che coppia!

Quando Allegri è tornato sulla panchina bianconera due anni più tardi, nell’estate 2021, una delle prime domande che gli è stata posta riguardava proprio il francese, divenuto nel frattempo una sorta di oggetto misterioso. “Ha le caratteristiche per segnare dieci gol”, aveva risposto lui. Una dichiarazione di enorme fiducia, considerando che Rabiot aveva segnato a malapena 6 reti in due stagioni.

Nasce così una delle sinergie più riuscite, fin qui, dell’Allegri 2.0. Cavallo Pazzo non solo torna ai livelli intravisti al PSG, ma diventa il leader del centrocampo bianconero e conclude la stagione 2022-23 con 18 contributi al gol (10 reti e 8 assist). Adesso, Allegri e alla Juventus chiedono a Rabiot un altro tipo di assist e riguarda il mercato. Alla Continassa sperano, infatti, che possa mettere una buona parola con il connazionale Youssouf Fofana.

La situazione

Con le defezioni di Pogba e Fagioli, la Juve è alla ricerca di (almeno) un altro centrocampista. Fofana sarebbe una soluzione più per il futuro che per gennaio, e Giuntoli spera che la sua situazione contrattuale (scadenza 2025) possa aiutare ad ammorbidire le richieste del Monaco.

La valutazione attuale del giocatore è attorno ai 25-30 milioni di euro. Arrivare a lui, soprattutto se dovessero esserci sconti, non sarà facile. Diversi club europei sono sulle sue tracce, tra cui PSG e Manchester United.