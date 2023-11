Varane, firma in Serie A | Il cartellino è gratis ma lo scambio farà discutere

Raphael Varane vicinissimo a un clamoroso approdo in Serie A. Il Manchester United avrebbe detto sì allo scambio. Può concretizzarsi in estate.

Legato al Manchester United dall’agosto 2021, Raphael Varane è sicuramente,, ancora oggi, uno dei difensori centrali più forti d’Europa e del Mondo. Nonostante un rendimento coi Red Devils non sempre all’altezza di quelli che erano i suoi standard al Real Madrid, il francese sembra godere ancora di una buona reputazione in giro per il Vecchio Continente.

Diventato grande in Spagna, con la maglia del poc’anzi menzionato Real Madrid, che lo aveva prelevato nel 2011 dal piccolo Lens, Varane ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere. Tre campionati spagnoli, una Coppa di Spagna, tre Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per Club rappresentano infatti il fantastico palmares di quello che è, senza alcun’ombra di dubbio, uno dei difensori più titolati della storia del calcio.

Un difensore che, oltre ai successi col club madrileno, è stato protagonista anche con la Francia nei vittoriosi mondiali di Russia del 2018 e nella campagna di Nations League 2020-2021, conclusa con la vittoria per 2-1 nella finale di San Siro contro la Spagna.

Una bacheca piena zeppa di trofei, quella del classe ’93 nato Lille, nella quale, ora come ora, manca solo il titolo di Campione d’Europa da conquistare con la nazionale transalpina. Un titolo europeo che, sfumato in finale nell’edizione casalinga del 2016 e clamorosamente tre anni fa in seguito all’eliminazione agli ottavi di finale per mano della Svizzera, sarà l’obiettivo dichiarato dei Blues che vogliono riportare in patria un trofeo che manca all’ombra della Torre Eiffel dal 2000.

Varane, che involuzione dopo il Real Madrid: il Manchester United valuta la cessione

Arrivato sulla sponda rossa di Manchester nell’estate 2021, dopo aver vinto praticamente tutto col Real Madrid, Raphael Varane non ha fin qui rispettato quelle che erano (e sono tuttora) le aspettative su di lui. Centrale, fin dal suo arrivo, nei piani dei Red Devils, il centrale francese non sembra essersi ancora ambientato al ritmo asfissiante del calcio inglese.

Un mancato ambientamento, che sta iniziando a far spazientire tifosi e addetti ai lavori, che potrebbe presto indurre la famiglia Glazaer a mettere sul mercato il forte difensore classe ’93 che, viste le difficoltà riscontrate in terra d’Albione, potrebbe decidere di andare a cercare fortuna altrove, magari alla Juventus di Massimiliano Allegri la quale, per arrivare a lui, è pronta a mettere sul piatto un giocatore che ten Hag ha provato più volte a portare in Inghilterra.

Un francese per un francese: Manchester United e Juventus lavorano allo scambio Varane-Rabiot

Date le difficoltà incontrate da Raphael Varane nel campionato inglese, il Manchester United, come detto, starebbe seriamente prendendo in considerazione la via della cessione. Una cessione che, approvata anche da ten Hag, potrebbe presto portare i Red Devils a trattare con la Juventus del presidente Ferrero la quale, interessata da tempo al giocatore, è pronta a offrire in cambio nientemeno che Adrien Rabiot.

Un centrocampista, l’attuale numero 25 dei piemontesi che, molto apprezzato dal tecnico olandese dei mancuniani, avrebbe già fatto comprendere, non senza il disappunto di Massimiliano Allegri, di gradire enormemente il trasferimento in Premier League. Resta solo da capire sulla base di quali cifre Manchester United e Juventus porteranno avanti la trattativa. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.