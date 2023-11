Osimhen non è più il problema | Mazzarri ha tribunato il suo compagno a tempo indeterminato

Dopo l’infortunio e l’esonero di Rudi Garcia, l’attaccante nigeriano potrebbe vivere una seconda fase felice a Napoli.

Dopo un avvio di campionato a dir poco complicato, tra polemiche, litigi, rapporti tesi e sconfitte non preventivabili, il Napoli campione d’Italia, nella persona del suo presidente Aurelio De Laurentiis, ha deciso di cambiare allenatore e di affidarsi a Walter Mazzarri.

Via Rudi Garcia, arriva l’ex dal carattere assai diverso dal francese. Erano diversi i calciatori che non avevano stretto un buon rapporto con l’ex allenatore di Lille e Roma. Tra questi c’era sicuramente, Victor Osimhen che aveva palesemente mandato a quel paese, l’ormai ex tecnico, dopo la sostituzione di Bologna. Un rapporto che poi era proseguito, ma senza mai un chiarimento vero e proprio.

Durante la sosta di metà ottobre, poi, l’attaccante nigeriano aveva subito l’infortunio in Nazionale che lo ha costretto a saltare l’intero mese di Campionato e Champions League che ha portato dalla sosta di ottobre e quella di novembre. Un mese che aveva riconsegnato un po’ di tranquillità e risultati al Napoli, ma che, proprio nell’ultimo match, aveva visto l’inopinata sconfitta casalinga contro l’Empoli.

Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già ampiamente colmo e che ha portato De Laurentiis a prendere la decisione di esonerare Rudi Garcia. Un licenziamento che molto probabilmente non fa strappare i capelli ad Osimhen che, proprio in questa ultima sosta, ha avuto la possibilità di lavorare a Castel Volturno in tranquillità e recuperare dal suo infortunio.

A Bergamo per il rientro, i tifosi lo aspettano

La prima partita di Walter Mazzarri in questa sua seconda esperienza sulla panchina del Napoli, quindi, coinciderà anche con il rientro tra i disponibili di Osimhen. A Bergamo, però, il bomber nigeriano andrà soltanto in panchina e potrà essere utilizzato a partita in corso se ce ne sarà il bisogno.

Mazzarri, che nella conferenza pre Bergamo lo ha paragonato a Cavani, non può rischiare di perdere Osimhen per il trittico fondamentale e spaventoso di partite che aspettano il Napoli dopo la trasferta di Bergamo. Real Madrid, Inter e Juventus, infatti, saranno le prossime tre gare degli azzurri che in questo scorcio si giocheranno gran parte del proseguio di stagione.

Out per infortunio, la sfortuna si accanisce ancora su di lui

Chi, quasi sicuramente, dovrà rinunciare a queste quattro partite molto difficili ed importanti, Bergamo compresa, sarà invece Jesper Lindstrom. L’esterno danese sta vivendo un’avvio di stagione complicato e sfortunato. Dopo essere finito ai margini del progetto tecnico con Rudi Garcia, infatti, ora sperava di vedere un po’ di più il campo con il nuovo allenatore.

Proprio a poche ore dal match di Bergamo, però, Lindstrom è incappato in un infortunio che lo terrà ai box per circa 10-15 giorni. Lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Questo il responso e l’ennesima pagina sfortunata di questa parte iniziale di prima stagione a Napoli per il danese.