Pioli, miracolo a Milanello | È già in campo e disponibile per la prossima: sorpresa Leao

Nella marea di infortuni in cui sta affogando il Milan, arriva una buona notizia: almeno lui torna a disposizione per la Fiorentina.

Dopo una campagna acquisti importante ed un inizio di campionato promettente – sei vittorie nelle prime sette partite – nessuno si aspettava che il Milan potesse spegnersi così velocemente. Un mese complesso, uno dei più complessi dell’era Pioli – tremendamente simile a quello vissuto tra gennaio e febbraio – che ha fatto precipitare i rossoneri a otto lunghezze dalla vetta, occupata dall’Inter.

Se il 2023 non è cominciato nel migliore dei modi, l’obiettivo a Milanello è quantomeno terminare bene. E il primo step passa per la sfida contro la Fiorentina. Tre punti permetterebbero a Maignan e compagni di accorciare momentaneamente dalla capolista, in attesa del risultato del Derby d’Italia; un’eventuale sconfitta, invece, significherebbe l’aggancio in classifica da parte dei viola e, forse, l’addio a qualunque sogno di gloria.

Il Milan non se la passa bene, e la situazione assenti non aiuta di certo. Nel corso della sfida di Lecce, Pioli ha avuto due sentenze pesanti in vista della ripresa: l’infortunio di Rafael Leao (resterà fuori un’altra settimana) e la squalifica di Olivier Giroud, fermato per due giornate dal giudice sportivo.

A queste si è aggiunto, nelle ultime ore, l’infortunio di Noah Okafor. L’attaccante svizzero avrebbe dovuto guidare l’attacco, ma è stato fermato da una lesione al bicipite femorale: due settimane di stop.

Lato positivo

Non solo cattive notizie, però. Negli ultimi giorni sono tornati ad allenarsi in gruppo Christian Pulisic e Davide Calabria, che saranno dunque arruolabili per la gara di San Siro, pronti a riprendersi un posto nell’undici titolare.

Ottimismo anche per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese nell’ultimo mese e mezzo si è trascinato dietro il problema all’adduttore, che pare sia finalmente svanito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, cresce la fiducia per vederlo in campo dal primo minuto.

Probabili formazioni

Qualora dovesse arrivare il via libera definitivo dallo staff medico, la palla passerà a Pioli. Al momento l’ex Chelsea è in ballottaggio con Pobega per comporre il tridente di centrocampo con Krunic e Reijnders.

Per quanto riguarda l’attacco, le assenze non lasciano spazio a molti dubbi: vedrà la luce un tridente inedito, finora (Chukwueze, Jovic e Pulisic).