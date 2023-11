Mi volete ancora? Arrivo | Depay trova squadra in Serie A: la destinazione è incredibile

Memphis Depay si prepara a lasciare la Spagna per approdare in Serie A. L’olandese è pronto a tornare grande al servizio del noto allenatore.

Legatosi all’Atletico Madrid del Cholo Simeone lo scorso gennaio, Memphis Depay potrebbe presto lasciare la capitale spagnola per andare a cercare fortuna altrove. Un’avventura, la seconda in Spagna dopo quella deludente al Barcellona per l’attaccante olandese, che potrebbe concludersi anzitempo a causa dello scarso apporto offerto fin qui alla causa madrilena.

Un attaccante che, finito ai margini del club blaugrana in seguito all’arrivo in panchina di Xavi, è stato ceduto ai colchoneros coi quali avrebbe dovuto ritrovare quella continuità di rendimento che era venuta meno all’ombra della Sagrada Familia proprio a causa dell’arrivo del tecnico classe ’80.

Una continuità di rendimento, però, non ritrovata neanche con la maglia biancorossa dell’Atleti con la quale, in sei mesi, Depay ha disputato appena nove partite tra Liga e Coppa del Re mettendo a referto quattro gol. Un rapporto presenze-gol segnati sicuramente degno di nota, ma che non ha ovviamente soddisfatto l’Atletico Madrid, il quale ha dovuto fare a meno di lui per quasi tutta la seconda parte della stagione 2022-2023 a causa dei suoi ripetuti guai fisici.

Guai fisici che sembrano non aver abbandonato il classe ’94 neanche in questo primo scorcio dell’annata 2023-2024. Un primo scorcio di stagione che, iniziato col botto grazie ai due gol messi a segno nelle prime tre giornate di campionato, ha visto poi il 29enne nato a Moordrecht saltare ben nove partite della Liga e tutti e quattro i match disputati fin qui della fase a gironi di Champions League.

Depay, questione d’ambiente: bene in Olanda e Francia, pessimo in Inghilterra e Spagna

Balzato agli onori della cronaca ai tempi del Psv Eindhoven, con la cui maglia si mise in mostra fino al 2015, la carriera di Memphis Depay spiega perfettamente come nel calcio, talvolta, sia tutta una questione di ambiente. Passato dall’Eredivisie col Psv alla Premier League col Manchester United, il classe ’94, in Inghilterra, non ha avuto quell’impatto che i Red Devils si aspettavano da lui.

Un impatto mai arrivato nell’anno e mezzo trascorso in terra d’Albione che indusse quindi la società mancuniana a cederlo per 20 milioni di euro, nel gennaio 2017, all’Olympique Lione con la cui casacca Depay ritrovò la brillantezza dei tempi olandesi prima di smarrirsi nuovamente, stavolta in Spagna, prima al Barcellona e poi all’Atletico Madrid. Una carriera chiaramente dai due volti, quella dell’attuale numero nove dei colchoneros, che potrebbe però presto ripartire lontano dalla penisola iberica, magari in Serie A, dove ad attenderlo c’è un noto allenatore pronto ad accoglierlo a braccia aperte già la prossima stagione.

Roma, Mourinho sogna Depay: il tecnico portoghese può rilanciare l’attaccante

Legato all’Atletico Madrid da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Memphis Depay potrebbe lasciare il club madrileno la prossima stagione per andare a cercare fortuna altrove. Ormai stanca dei suoi continui infortuni, la società spagnola starebbe infatti prendendo seriamente in considerazione l’interesse per l’attaccante della Roma della famiglia Friedkin.

Su suggerimento del tecnico, José Mourinho, gli uomini di mercato giallorossi sarebbero già al lavoro in vista dell’estate per provare a portare in Italia il forte quanto fragile giocatore che, valutato dall’Atleti intorno ai 14 milioni di euro, potrebbe lasciarsi tentare dall’idea di essere allenato da uno dei manager più vincenti della storia del calcio.