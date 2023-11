Spinazzola, ‘sconcia’ proposta dalla rivale di sempre | Sta succedendo l’imponderabile

L’esterno sinistro della Nazionale e della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ed è corteggiato da diversi club.

Uno dei talenti più puri che sono sbocciati in Italia negli ultimi anni, ma con una serie incredibile di disgrazie e sfortune che ne hanno condizionato la carriera ad alti livelli fin qui. Leonardo Spinazzola, impiegato sia da terzino sinistro, ma soprattutto da esterno mancino a tutta fascia, ha ormai 30 anni ed una carriera che gli ha regalato delle gioie, ma soprattutto diversi traumi.

Gli infortuni, infatti, hanno sempre condizionato la sua continuità di rendimento e prestazioni e forse gli hanno impedito il vero e proprio salto di qualità che per qualità tecniche e fisiche avrebbe meritato di fare. Cresce nel settore giovanile della Juventus, ma poi fa la gavetta tra Empoli, Bergamo, Perugia, Virtus Lanciano, Siena. La sua esplosione arriva nella stagione 2016/2017 quando, tornato a Bergamo, è parte integrante della prima sorprendente Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La sfortuna, però, comincia ad accanirsi contro di lui nella stagione successiva, esattamente nella primavera 2018 quando, quella che all’apparenza sembra essere una semplice distorsione al ginocchio si trasforma in una lesione del legamento crociato anteriore che lo costringe all’intervento chirurgico. In quella stessa estate, però, fa ritorno alla Juventus.

Ancora convalescente da infortunio e intervento chirurgico, Spinazzola esordisce in bianconero soltanto a gennaio 2019 e gioca appena dieci partite ufficiali. Vince però uno Scudetto e una Supercoppa Italiana e l’estate successiva viene ceduto alla Roma nell’ambito dell’operazione che porta contestualmente Luca Pellegrini alla Juventus. La sua esperienza a Torino viene ricordata soprattutto per la straordinaria partita che Leonardo gioca nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Juve e Atletico Madrid.

Spinazzola, tra trionfi e gravi ricadute

A Roma, purtroppo per lui, continua a fare i conti con infortuni, rientri in campo che sembrano promettere per il meglio e ricadute che non gli danno la possibilità di esprimersi al meglio con continuità. Anche nell’Europeo 2021, che vince con l’Italia, sembra inarrestabile, è il titolare indisturbato sulla fascia sinistra e fino ai quarti disputa un torneo strepitoso. Poi il grave infortunio contro il Belgio che lo costringe a dare forfait per semifinale e finale e non poter essere in campo per festeggiare il trionfo.

La stagione successiva la salta quasi per intero, ma riesce a rientrare giusto in tempo per partecipare al trionfo di Tirana ed alzare al cielo la Conference League. Dopo tanti anni tormentati, però, per Spinazzola pare essere arrivato il momento dell’addio a Roma ed alla maglia giallorossa. Il suo contratto scade a giugno 2024 e difficilmente ci sarà un rinnovo.

Dalla Roma alla Lazio, Spinazzola come altri tre ex?

Negli ultimi giorni si parla di un forte interessamento del Galatasaray che lo vorrebbe già a gennaio, ma è spuntata anche un’idea clamorosa. Dietro all’esterno sinistro di Foligno, infatti, ci sarebbe addirittura la Lazio che vorrebbe mettere apposto, una volta per tutte, quella zona della propria difesa a quattro.

Come Luca Pellegrini, Romagnoli e Pedro, attualmente in forza alla Lazio, potrebbe entrare a far parte del ristretto club di calciatori che hanno vestito entrambe le maglie delle squadre della Capitale. Solo lo spagnolo ex Barça, però, si è reso protagonista di un passaggio diretto, anche se a parametro zero, da una squadra all’altra di Roma. Percorso che farebbe anche Spinazzola che, in scadenza a giugno, rappresenta un’occasione davvero per tutti.