Samardzic, attento alle spalle | Due ‘talpe’ nello spogliatoio ti portano lontano da Udine

Dopo il trasferimento all’Inter saltato in estate, il serbo è pronto per accogliere nuovi corteggiamenti.

L’estate italiana non è stata molto movimentata, sotto il profilo del mercato. Premier League e Saudi Pro League hanno rubato le luci della ribalta a tutti, risultando come i due campionati ad aver investito maggiormente nella sessione 2023. Non una novità per il calcio inglese, da tempo ormai leader indiscusso del Vecchio Continente, mentre lo è certamente l’exploit dell’Arabia Saudita.

Inter e Milan sono le due società che in Italia hanno operato di più, sia in termini quantitativi che economici. I nerazzurri, in particolare, dopo aver conquistato il pass per la Finale di Champions League, hanno deciso di rivoluzionare la propria rosa: dodici giocatori hanno svuotato l’armadietto di Appiano Gentile, altrettanti sono quelli che hanno varcato i cancelli per la prima volta.

Di questi, uno avrebbe dovuto essere Lazar Samardzic. Marotta e Ausilio avevano la possibilità di effettuare un solo investimento importante in estate e, dopo il fallimento della trattativa per Lukaku, avevano deciso di puntare sul centrocampista serbo. Il tempo verbale è importante, perché, come sappiamo tutti, l’affare è improvvisamente saltato.

Una sorpresa per tutti, dal momento che Samardzic aveva anche effettuato le visite mediche. Un problema di natura economica generato dagli agenti del giocatore, che ha portato l’Inter a decidere di fare retromarcia.

Pronto

Il mancato passaggio in nerazzurro ha cambiato i piani del classe 2002, che adesso sta proseguendo la sua avventura all’Udinese. Per ora. Sul centrocampista, infatti, è molto forte anche l’interessamento della Juventus, che potrebbe tentare un affondo già a gennaio, qualora trovasse la formula giusta da presentare ai friulani.

Sul possibile passaggio alla squadra di Massimiliano Allegri, ha parlato l’agente di Samardzic, Karsten Rickart: «Abbiamo fatto bene finora a non commentare le voci. La Juve è ovviamente un grande club, con una grande storia, ma così come lo sono anche altri club», ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia». I bianconeri potrebbero sfruttare anche la corsia preferenziale dovuta dalla presenza di Kostic e Vlahovic, compagni di nazionale di Samardzic, che potrebbe facilitare l’esito di un’eventuale trattativa.

Necessità

La Juventus ha bisogno di rinforzi nella zona centrale del campo, a causa delle assenze di Pogba e Fagioli. Diversi sono i nomi vagliati da Giuntoli e Manna, che di recente sono stati in visita a Londra per incontrarsi con alcuni club di Premier League.

Una decisione definitiva non è stata ancora presa, anche perché sarà fondamentale la componente economica. La Juventus ha avviato una politica di ridimensionamento dei costi della rosa e non ha intenzione di effettuare investimenti particolarmente onerosi.