Danno via il nuovo per il vecchio | Allegri non cambia mai: piazza il colpo d’esperienza

La Juventus sta meditando di cedere un suo giovane prospetto per avere la liquidità necessaria per un colpo a centrocampo, su consenso di Allegri

Secondo posto in classifica per la Juventus dopo dodici giornate di Serie A e settimana prossima affronterà la capolista Inter a San Siro per agguantare la vetta e inserirsi a tutti gli effetti come candidata alla conquista dello Scudetto. Un inizio di stagione sopra le aspettative di un gruppo appesantito dalle decisioni extrasportive ma che si è compattato nei momenti di difficoltà e sta dimostrando di essere cinico e duro da battere.

Al timone dei bianconeri per il terzo anno consecutivo Massimiliano Allegri che sta lavorando al massimo con la rosa che ha a disposizione. Il suo privilegiare giocatori d’esperienza è stata in parte messa in discussione.

Infatti nella passata stagione ha lanciato diversi talenti del settore giovanile che si sono imposti come titolari anche nelle gare di Europa League, competizione in cui la Juventus è arrivata sino alla semifinale.

Ad esempio, infatti, Miretti ha siglato la sua prima rete in A contro la Fiorentina poche settimane fa, Fagioli aveva preso le redini del centrocampo prima della squalifica per calcioscommesse.

Iling la pedina da sacrificare per arrivare a Rodrigo De Paul

Un altro giocatore che si era preso il suo spazio è Iling Junior che in queste prime gare di campionato è stato soppiantato nelle gerarchie del mister da Kostic. Motivo per cui potrebbe essere il pezzo pregiato da sacrificare nel prossimo mercato di gennaio.

Su di lui è forte l’interesse da parte del Tottenham, con Cristiano Giuntoli che è sbarcato a Londra per parlare con la dirigenza degli Spurs. La cessione consentirebbe di avere i milioni necessari per bussare alla porta dell’Atletico Madrid e assicurarsi le prestazioni di Rodrigo De Paul.

De Paul e la sua maturazione in Spagna, pronto per il ritorno in Italia

Il trequartista, con un passato in Italia con la maglia dell’Udinese, è campione del Mondo in carica con la sua Argentina, protagonista con le sue giocate nella vincente spedizione in Qatar lo scorso inverno.

Con Diego Simeone e i Colchoneros è maturato definitivamente, dimostrando di avere le qualità per essere titolare in un top club e la Juventus si è convinta a volere puntare su di lui per rinforzare il proprio centrocampo, dopo la squalifica di Fagioli e di Paul Pogba.