Colpo di scena: lo prendono direttamente dalla rivale | Ha vinto Vincenzo Italiano

Fiorentina, stavolta il fenomeno lo prendi tu. Il patron Commisso ha già avviato i contatti con la società proprietaria del cartellino. Si può chiudere già a gennaio.

Sesta in classifica in Serie A (a pari merito con l’Atalanta), a solo un punto di distanza dal quarto posto del Napoli che vorrebbe dire Champions League, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si gode il suo buon momento di forma e mette nel mirino l’importantissimo match del 25 novembre prossimo sul campo del Milan di Stefano Pioli.

Un match, quello in casa dei rossoneri, che la Viola proverà ovviamente a portare a casa. Conquistare l’intera posta in palio in casa dei meneghini non solo permetterebbe infatti a Gonzalez e compagni di conquistare la terza vittoria consecutiva tra Serie A e Conference League, ma soprattutto consentirebbe di agguantare in piena zona Champions, a quota 23 punti, proprio gli uomini di Stefano Pioli.

Una conferma in zona Champions che, sebbene non dichiarata come obiettivo stagionale, è senza alcun’ombra di dubbio il sogno di tutta la tifoseria fiorentina la quale, dopo gli altalenanti risultati degli ultimi anni, sarebbe più che felice di rivedere la propria squadra tra le grandi d’Europa a distanza dell’ultima partecipazione risalente all’annata 2009-2010.

Un’annata, quella, conclusasi col Triplete dell’Inter di José Mourinho, che vide la formazione allora allenata da Cesare Prandelli uscire a testa altissima, agli ottavi di finale, contro i futuri finalisti del Bayern Monaco, sconfitti 3-2 all’Artemio Franchi nella gara di ritorno (l’andata all’Allianz Arena si era conclusa col punteggio di 2-1 in favore dei bavaresi) grazie a una doppietta di Stevan Jovetic e a una rete di Juan Manuel Vargas.

Fiorentina, finalmente è tornato il sereno: Viola in piena lotta per un posto in Champions

L’attuale sesto in classifica a meno uno dalla zona Champions spiega nella maniera più bella la risalita della Fiorentina dopo i deludenti risultati degli ultimi anni. Escluse infatti le finali di Conference League e Coppa Italia conquistate e perse lo scorsa stagione, la Viola non aveva affatto brillato nell’ultimo lustro.

Una perdita brillantezza, generatasi anche, e forse soprattutto, a causa delle cessioni a peso d’oro dei giocatori più forti e rappresentativi, che ha visto la squadra lottare addirittura per la salvezza nella stagione 2018-2019. La musica, ad ogni modo, sembra ora finalmente cambiata: la Fiorentina è tornata grande e i tifosi sognano la qualificazione alla prossima Champions League. Conquistarla sarà complicato, ma gli uomini di Vincenzo Italiano hanno tutte le carte in regola per poter centrare l’obiettivo.

Fiorentina, fari puntati su Holm dell’Atalanta: lo svedese può arrivare a gennaio

In attesa di scendere in campo a San Siro contro il Milan il prossimo 25 novembre, la Fiorentina di Rocco Commisso guarda anche al mercato e mette nel mirino elementi da poter regalare a Vincenzo Italiano durante la sessione invernale di trattative che scatterà a gennaio. Una sessione di trattative che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe portare in riva all’Arno, Emil Holm, centrocampista svedese di proprietà dello Spezia ma attualmente in forza all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Arrivato a Bergamo in estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, il classe 2000 sarebbe infatti finito da qualche settimana nella lista dei desideri degli uomini di mercato della Fiorentina i quali, vista la sosta per le nazionali, sarebbero già al lavoro per provare a regalare ad Italiano il duttile centrocampista scandinavo che, sebbene centrale nei piani della Dea, potrebbe comunque decidere di accettare l’offerta della Viola.