Te lo riportano indietro | Sgradito ritorno per Marotta: pensava di essersene liberato

Per Beppe Marotta rischia di presentarsi di nuovo un problema, un giocatore che aveva ceduto può tornare all’Inter, la società vuole venderlo definitivamente

Da quando Beppe Marotta è diventato direttore sportivo dell’Inter i nerazzurri si sono abituati a colpi di mercato da top club europeo. Senza la frenesia di fare delle rivoluzioni di rosa, insieme a Piero Ausilio ha cercato i tasselli giusti per assecondare le indicazioni tecniche degli allenatori, da Antonio Conte a Simone Inzaghi, per consentire a loro di poter disporre dei giocatori adatti per esprimersi al meglio.

Non solo acquisti ma anche cessioni, tra giovani venduti a peso d’oro a top player che hanno salutato la squadra, ultimi dei quali Brozovic che ha scelto i milioni dell’Arabia Saudita per continuare la sua carriera e Onana, ceduto al Manchester United di fronte a un’offerta irrinunciabile.

L’attacco è il reparto che è stato modificato maggiormente rispetto a quello che è arrivato in finale di Champions League lo scorso giugno, con la sola conferma di Lautaro Martinez, che nel frattempo è diventato capitano dei nerazzurri.

Sono invece partiti Edin Dzeko, che si è trasferito al Fenerbache nel campionato turco, Romelu Lukaku che è tornato al Chelsea dopo la fine del prestito e poi si è accasato alla Roma di José Mourinho e Correa, ingaggiato dal Marsiglia tramite lo scambio che ha consentito il ritorno a Milano di Alexis Sanchez.

Correa e il possibile riscatto da parte del Marsiglia

Proprio Correa rappresenta un problema per l’Inter. Il prestito oneroso da 2 milioni di euro è stato stabilito con il club francese tramite la formula del diritto di riscatto fissato a 10 milioni, che diventa obbligo solo con la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che al momento sembra molto complicato da raggiungere.

Al momento per l’attaccante ancora nessuna rete con la sua nuova squadra, allenata da Gennaro Gattuso, dopo l’esonero di mister Marcelino avvenuto a fine settembre, a causa dei risultati deludenti di questo inizio di stagione.

La crisi del Marsiglia, allenato dall’italiano Gattuso

Al momento il Marsiglia si trova al decimo posto in Ligue 1 distante ben undici lunghezze dalla zona Champions e con una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato.

Il tecnico Gattuso è fiducioso di poter risalire la china ma la partenza con deficit può essere un handicap difficile da colmare a fine stagione.