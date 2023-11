Il nuovo van Dijk ha scelto la Serie A | Colpo cosmico per la sorpresa del campionato

Una delle sorprese di questo inizio di campionato ha messo nel mirino il possibile erede di Van Dijk, ecco di chi si tratta

Tra le sorprese di questo inizio di campionato c’è il Bologna, guidato per la seconda stagione consecutiva da Thiago Motta. Gli emiliani hanno continuato l’ottimo rendimento della scorsa Serie A e hanno mantenuto l’imbattibilità per dieci gare consecutive, prima di cedere alla Fiorentina nello scorso weekend allo Stadio Artemio Franchi in uno scontro diretto con vista Europa.

Le ambizioni dei rossoblu vanno oltre una salvezza tranquilla e la squadra sa di potersela giocare alla pari contro ogni avversario, come testimoniano i pareggi contro l’Inter e la Juventus in trasferta e quello con il Napoli in casa.

La cessione di Marko Arnautovic all’Inter non ha indebolito il reparto offensivo, con la conferma di Riccardo Orsolini che è definitivamente maturato e diventato un giocatore completo, e l’arrivo del promettente Zirkzee.

Al di là degli interpreti, il Bologna gioca da vera squadra e propone un calcio offensivo che entusiasma la calda tifoseria emiliana, con il record di abbonamenti che testimonia l’attaccamento della curva.

Il Bologna punta il promettente difensore belga, ecco il suo nome

In questa pausa per gli impegni delle Nazionali si pensa già al futuro e al mercato, con le trattative che apriranno tra poco più di un mese. Stando quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Bologna sta monitorando il profilo del ventenne belga Zeno van den Bosch, in forza all’Anversa e ritenuto come il potenziale erede di Van Dijk, perno del reparto arretrato del Liverpool.

Per dare spazio al promettente centrale il Bologna potrebbe cedere il colombiano Jhon Lucumì, con l’Atalanta che si è dimostrata molto interessata al giocatore.

Il Bologna e le ambizioni europee del tecnico Thiago Motta

Le intuizioni della società si sono dimostrate spesso azzeccate e chissà che il colpo non potrebbe portare ad aumentare il tasso tecnico di una difesa rocciosa e ben organizzata da mister Thiago Motta, che dopo la salvezza conquistata con lo Spezia si è confermato come uno degli allenatori migliori della sua generazione.

La corsa a un piazzamento europeo è molto agguerrita ma l’assenza di partite in campo internazionale può favorire il Bologna, che potrebbe approfittare dei passi falsi delle rivali e della loro stanchezza fisica e mentale per le partite in più che dovranno disputare.