Weah, bocciatura definitiva dopo l’infortunio | Già individuato il sostituto: viene dalla Serie B

Weah non convince: la Juventus corre ai ripari e mette nel mirino un gioiello della Serie B. La trattativa può chiudersi a gennaio.

Il match contro l’Inter di domenica 26 novembre potrà dire molto sulle reali possibilità della Juventus di vincere il suo scudetto numero 37. Uno scudetto, mancante dalle bacheche bianconere dalla stagione 2019-2020, che, qualora arrivasse, sarebbe da considerarsi una vera e propria impresa vista la totale assenza di gioco all’interno della rosa di Massimiliano Allegri.

Una rosa che, completa in ogni reparto almeno a livello numerico, ha dalla sua solo la capacità inequivocabile di portare a casa i risultati con il minimo sforzo. Capacità, questa, molto apprezzata dai “risultatisti” che, com’è anche giusto che sia, guardano esclusivamente ai risultati i quali, alla fine, sono inevitabilmente “l’unica cosa che conta“.

Il cortomusismo al quale la Vecchia Signora ha abituato tifosi e appassionati è ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica bianconero. La vittoria per 1-0, ora come ora, è infatti sinonimo di Juventus. E poco importa se delle squadre in lizza per un posto in Europa, quella piemontese ha il peggior attacco, l’importante è essere lì a lottare.

Conquistare il 37esimo scudetto sarebbe un sogno, ma garantirsi un posto nella nuova Champions League il prossimo anno è l’obiettivo dichiarato della società capeggiata dal presidente Ferrero. Una società che, dopo aver perso l’Europa dei grandi la passata stagione, è pronta a ritornarvi quest’anno a suon di vittorie, magari per 1-0.

Juventus, si attende il vero Weah. Nel frattempo si valuta il ritorno di un classe 2002

Arrivato in estate dal Lille per circa 12 milioni di euro, Timothy Weah ha fin qui tradito tutte le aspettative che la Juventus aveva riposto in lui a inizio stagione. Figlio del più noto George, il classe 2000 non è infatti ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Vecchia Signora addosso.

Una Vecchia Signora che, sebbene mostratasi sempre comprensiva nei confronti del 23enne, starebbe comunque valutando un elemento da inserire eventualmente in rosa in vista della seconda parte di stagione. Un elemento di sua proprietà, attualmente in prestito a un club di Serie B.

Juventus, idea Barbieri dal Pisa: il terzino è pronto a tornare a Torino

Legatosi al Pisa lo scorso 20 luglio, Tommaso Barbieri è il nome balzato al centro dell’attenzione in queste ore che precedono il match dell’Italia U21 di Carmine Nunziata contro i pari età di San Marino. Un nome, quello del terzino classe 2002, che, a partire da gennaio, potrebbe figurare nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri. Stando a quanto venuto a galla in questi giorni, pare infatti che il club bianconero, proprietario del suo cartellino, starebbe valutando l’idea di riportarlo a Torino durante la sessione invernale di calciomercato.

Un ritorno in Piemonte, quello dell’attuale numero 42 del Pisa, che, qualora si concretizzasse, porterebbe agli ordini del tecnico toscano della Vecchia Signora un elemento giovane e di prospettiva che, sebbene dichiaratosi concentrato sul campionato di Serie B da onorare col club nerazzurro, tornerebbe più che volentieri a Torino per vestire la gloriosa maglia bianconera della Juventus.