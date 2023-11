Deulofeu, ascensore per l’Inferno | Stabilito il rientro in Serie A: non sarà ad Udine

Gerard Deulofeu ancora fermo ai box. L’ex Barcellona sta recuperando dall’infortunio al ginocchio. Tornerà a giocare in Serie A, ma non ad Udine.

Che fine ha fatto Gerard Deulofeu? È forse questa la domanda che non solo i tifosi dell’Udinese si sono posti negli ultimi mesi. Sparito dai radar ormai da tempo, l’attaccante spagnolo sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio occorsogli durante la sfida contro lo Sampdoria dello scorso 22 gennaio.

Una ricaduta dell’infortunio che già nel novembre dello scorso anno lo aveva costretto ad abbandonare dopo appena 25 minuti la sfida del Maradona contro il Napoli, che ha portato l’ex Watford e Barcellona a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico di rinforzo capsulare al ginocchio destro.

Un intervento, effettuato nella clinica di Villa Stuart a Roma, in seguito al quale il classe ’94 ha subito iniziato il percorso di riabilitazione. Un percorso di riabilitazione, considerato inizialmente breve (si pensava che Deulofeu potesse tornare in campo già a maggio) che si è rivelato però più lungo del previsto al punto da far slittare il rientro in campo all’avvio della stagione 2023-2024.

Un rientro in campo, questo previsto per la fine di agosto e l’inizio di settembre, successivamente smentito poco tempo dopo dallo stesso 29enne iberico che ha difatti confermato, come molti addetti ai lavori avevano già immaginato, di poter tornare a disposizione di Gabriele Cioffi non prima del 2024.

Deulofeu, non è ancora troppo tardi: i tifosi dell’Udinese ti aspettano

Fermo ai box dallo scorso 22 gennaio, Gerard Deulofeu è sicuramente uno dei pezzi pregiati dell’Udinese della famiglia Pozzo. Sbarcato ad Udine nell’ottobre 2020, dopo aver mancato la salvezza in Premier League col Watford pochi mesi prima, lo spagnolo ha impiegato poco tempo per farsi apprezzare dai tifosi friulani.

Nonostante prestazioni non sempre all’altezza del suo genio, i supporter bianconeri non hanno infatti mai fatto mancare il proprio sostegno nei confronti di quello che è sicuramente il giocatore più talentuoso della squadra il quale, soprattutto nelle annata 2021-2022, ha giocato un ruolo più che fondamentale, con i suoi 13 gol in 34 partite, sulla permanenza in Serie A dell’Udinese.

Udinese, ecco quando torna Deulofeu: ipotesi rescissione all’orizzonte

Sulla via del recupero, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, Gerard Delofeu continua a tenere banco in casa Udinese. Legato al club friulano da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, lo spagnolo sta ancora lavorando per recuperare dall’infortunio al ginocchio che da gennaio lo ha fin qui tenuto lontano dai campi di gioco.

Un recupero lunghissimo, che dovrebbe terminare nelle prossime settimane, intorno al quale, poco tempo fa, si sono generate voci, tuttora non smentite, secondo cui la società bianconera starebbe addirittura valutando la possibilità di rescindere il contratto del classe ’94 che, salvo ulteriori complicazioni, dovrebbe rientrare in gruppo in occasione della sfida esterna del prossimo 14 gennaio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.