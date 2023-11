Rinato dalle ceneri | Torna al Milan un’idolo della tifoseria: ora Reijnders può perdere il posto

Stefano Pioli sorride: il Milan riabbraccia il faro del suo centrocampo. L’olandese Reijnders potrebbe presto finire in panchina.

Scivolato in terza posizione, a meno sei dalla Juventus di Massimiliano Allegri e meno otto dai cugini dell’Inter, il Milan di Stefano Pioli, coi pochi uomini a disposizione del tecnico parmigiano visti gli impegni di molti con le rispettive nazionali, si allena a Milanello in vista del ritorno in campo che il prossimo 25 novembre lo vedrà ospitare tra le mura amiche di San Siro l’ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Un match, quello contro i viola, che i rossoneri saranno chiamati ovviamente a vincere per non rischiare di allungare ulteriormente il distacco dalla prima posizione. Esclusa la bella e fondamentale vittoria in Champions League contro il Paris Saint Germain del 7 novembre scorso, Leao e compagni non stanno infatti attraversando un ottimo momento in fatto di risultati.

Risultati, che hanno visto il Diavolo ottenere due pareggi e tre sconfitte tra Serie A e Champions nelle ultime sei partite disputate, che hanno messo inevitabilmente in discussione la panchina di Stefano Pioli il quale, sebbene attualmente confermato alla guida del club, non può certo dormire sonni tranquilli.

La vittoria in campionato all’ombra della Madonnina che manca dal 2-0 alla Lazio del 30 settembre fa comprendere come il Milan sia chiamato necessariamente a una svolta. Una svolta che dovrà arrivare improrogabilmente il prossimo 25 novembre contro la Fiorentina, dopo aver buttato al vento le affermazioni contro Napoli e Lecce (in entrambi i casi i meneghini avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti) e regalato il primo successo in campionato all’Udinese di Gabriele Cioffi.

Milan, torna un titolare: Pioli prepara la staffetta con Reijnders

Arrivato in estate per 20 milioni di euro dall’Az Alkmaar, Tijjani Reijnders è sicuramente una delle piacevoli sorprese del Milan di questo primo scorcio di stagione. Un primo scorcio di stagione che ha visto il 25enne olandese sempre in campo tra Serie A e Champions League.

Già intoccabile per il tecnico, Stefano Pioli, il classe ’98, che ha trovato il primo gol in Italia sabato scorso al Via del Mare contro il Lecce, potrebbe presto tirare un po’ il fiato visto il ritorno in gruppo, dopo sei mesi di assenza, di un centrocampista sul quale l’allenatore parmigiano conta moltissimo.

Milan, riecco Bennacer: Pioli riabbraccia il faro del suo centrocampo

Fermo ai box dal match contro l’Inter dello scorso 10 maggio, valevole per la semifinale d’andata di Champions League 2022-2023, Ismael Bennacer è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo a Milanello agli ordini di Stefano Pioli.

L’infortunio al ginocchio (lesione post traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro) che lo ha tenuto fin qui lontano dai campi, è stato infatti finalmente smaltito dall’algerino il quale, salvo sorprese, potrebbe rientrare tra i convocati del tecnico parmigiano in occasione della sfida esterna del prossimo 9 dicembre contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.