Mandato in panchina a tempo indeterminato | Clamoroso Sarri: svolta epocale nello spogliatoio

Viste le difficoltà di questo inizio di stagione, il tecnico biancoceleste sta pensando ad un cambio che avrebbe del clamoroso.

Dopo lo straordinario secondo posto raggiunto nella passata stagione, forse nessuno si aspettava un inizio di stagione così complicato. Eppure, al netto della cessione eccellente di Sergej Milinkovic-Savic, secondo molti, la rosa è anche migliorata, più lunga e completa rispetto a quella della passata stagione.

La Lazio sta vivendo un momento complicatissimo e alterna partite buone, alcune ottime, a preoccupanti giri a vuoto e sconfitte, condite da prestazioni a dir poco deludenti. Sono già sei le partite perse in questi primi mesi di stagione in appena quattordici gare totali, tra Campionato e Champions League. La squadra si trova al nono posto in classifica, a pari punti con il Monza, con già dodici punti di distacco dalla capolista Inter e cinque dal quarto posto.

In campionato le cose sembravano essere state rimesse al loro posto con le tre vittorie consecutive, anche abbastanza convincenti, ottenute contro Atalanta, Sassuolo e Fiorentina. La sconfitta di Bologna di venerdì scorso, invece, ha fatto tornare il buio in casa Lazio anche e soprattutto per una prestazione non all’altezza sotto tutti i punti di vista.

Una prestazione molto simile a quella di Rotterdam in Champions League. In Olanda la Lazio, infatti, fu addirittura umiliata e dominata dal Feyenord che per 80′ ha fatto tutto ciò che voleva di una squadra, quella di Sarri, completamente in balia dell’avversario.

Lazio, ecco la settimana più importante della stagione

Ecco che, però, proprio in Champions, nel ritorno dell’Olimpico contro gli olandesi, la Lazio ha la possibilità di voltare subito pagina, dimenticare Bologna e cercare di vendicare l’umiliazione subita due settimane fa in Olanda. Il match contro il Feyenord diventa fondamentale per il cammino in Europa, ma anche per il proseguio della stagione.

Non solo. Dopo l’importante match di Champions, prima della sosta, all’Olimpico andrà in scena la gara più importante dell’anno per molti, quasi tutti, i laziali e i romanisti: il derby della Capitale. Due match fondamentali, quindi, che diranno molto sul futuro della Lazio in questa stagione.

Lazio, ecco l’esclusione eccellente di Sarri

Per il match contro il Feyenord, intanto, Maurizio Sarri potrebbe sorprendere tutti con un’esclusione eccellente dalla formazione titolare. Rischia di finire in panchina, infatti, Luis Alberto, il calciatore più importante e attualmente più forte della rosa. Dopo un inizio ottimo di stagione, però, lo spagnolo è un po’ in calo e le ultime prestazioni non sono state positive.

Luis Alberto, dopo i primi tempi complicati, è diventato un calciatore fondamentale per Sarri che a lui ormai non rinuncia mai e in questa stagione lo ha sempre fatto giocare da titolare, tra Campionato e Champions. Contro il Feyenord potrebbe partire dalla panchina e al suo posto potrebbe esserci spazio per Kamada, ultimamente terminato un po’ nel dimenticatoio proprio perché ritenuto ormai l’alternativa allo spagnolo.