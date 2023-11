Mourinho, presa la decisione definitiva | Il contratto scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato

Il contratto andrà in scadenza il prossimo giugno senza alcuna possibilità di essere rinnovato: ecco cos’è successo con Mou.

Secondo Agatha Christie, tre indizi sono abbastanza per formare una prova. Ecco, nel caso della Roma gli indizi sono nove, e riguardano le reti segnate nell’ultimo quarto d’ora di gara. Gli ultimi due portano la firma di Sardar Azmoun e Romelu Lukaku, autori della pazza rimonta che ha permesso ai giallorossi di ribaltare il Lecce nei minuti di recupero.

Tre punti che andavano portati a casa ad ogni costo per non perdere ulteriormente terreno dalla zona Champions, che resta l’obiettivo primario della stagione e che adesso dista soltanto quattro lunghezze. Il prossimo appuntamento per proseguire la rincorsa è dei più importanti – e delicati, considerando la posizione di entrambe: contro la Lazio, domenica alle ore 18.

Il pessimo inizio di stagione ha come conseguenza principale l’aver esaurito i bonus da spendere: ogni vittoria è necessaria per restare a galla e ogni passo falso ha il sapore della fine dei giochi. È ciò che sicuramente hanno provato i tifosi al termine della gara di San Siro e fino al novantesimo di domenica.

Una situazione non facilitata dall’infermeria, che non ha mai dato tregua allo staff tecnico: per ogni giocatore che recupera, un altro è costretto a fermarsi. Per la felicità dello Special One, contro il Lecce sono tornati Dybala e Renato Sanches, mentre nei prossimi giorni è atteso il rientro in gruppo di Pellegrini e Spinazzola: c’è speranza per il derby.

Costo zero

A decidere la partita sono stati i due acquisti estivi per il reparto offensivo, arrivati soltanto gli ultimi giorni di mercato, al termine di una spasmodica ricerca per un numero nove che potesse rimpiazzare il lungodegente Abraham. Le difficoltà economiche dei giallorossi hanno reso complicato il lavoro in entrata di Tiago Pinto, costringendolo ad operazioni a basso impatto sul bilancio.

I tre acquisti a titolo definitivo sono arrivati per una cifra complessiva di 2.5 milioni di euro, che corrispondono alla cifra versata al Paris Saint-Germain per il cartellino di Paredes. Aouar e Ndicka sono giunti a Trigoria a parametro zero, una tipologia di operazione che il general manager portoghese conta di utilizzare ancora: il primo obiettivo per il prossimo anno è Eric Dier.

Opportunità

Il centrale del Tottenham non sta trovando spazio con Postecoglu (solo 56 minuti collezionati), il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e al momento non sono in programma trattative per un eventuale rinnovo. L’operazione avrebbe il benestare di Mourinho, che ha allenato l’inglese nel corso dei suoi diciotto mesi sulla panchina degli Spurs.

Un acquisto in difesa appare come una necessità. Smalling resta un pilastro, ma non ringiovanisce di certo – a breve compirà 34 anni – ed è alle prese con un problema al ginocchio che lo tiene fuori gioco da due mesi, mentre Kristensen e Llorente sono i prestito dal Leeds e vi faranno ritorno a fine stagione. Dier, classe 1994, potrebbe rappresentare un rinforzo ideale.