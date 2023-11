Un altro Reinier in Serie A | Fu pagato 40 milioni dal Real, ora firma per una neopromossa

Dopo quanto successo con Reinier e il Frosinone, il Real si libera definitivamente di un prospetto pagato 40 milioni di euro.

Il Frosinone è tra le sorprese di questo inizio di campionato. I ciociari, dopo aver dominato la scorsa Serie B con Fabio Grosso in panchina, hanno deciso di dare fiducia ad Eusebio Di Francesco per il ritorno nella massima serie italiana, con l’obiettivo di conquistare una storica salvezza dato che il club laziale è alla seconda stagione nella sua storia in A e nella prima occasione non riuscì a mantenere la categoria.

Un mix interessante di giocatori di esperienza e di giovani talenti arrivati in prestito da top club europei, tra cui Soulé, arrivato dalla Juventus, e che sta prendendo sulle sue spalle l’attacco del Frosinone tra assist e reti.

L’entusiasmo della piazza è enorme e l’ipotesi di non essere solo una comparsa si fa sempre più avanti, dati i successi contro l’Atalanta e il Torino in Coppa Italia, a testimoniare la capacità di giocarsela ad armi pari con chiunque.

Uno stadio nuovo, tra i più efficienti d’Italia, e una progettazione seria a livello societario sono alla base di questa bella realtà del calcio italiano, allenata da un tecnico che ha fatto grandi cose con Sassuolo e Roma ma che cercava una sfida avvincente dove rimettersi in gioco.

Reinier e la possibilità di riscatto del Frosinone

Un altro giocatore che sta impressionando alla sua prima esperienza in Italia e in Serie A è Reinier, arrivato in prestito secco dal Real Madrid, ma che potrebbe essere riscattato dal Frosinone, nel caso di un’offerta non inferiore ai 10 milioni di euro.

Una cifra importante per un club come quello ciociaro ma un’occasione da non perdere per poter potenzialmente vendere in futuro con una plusvalenza importante il talentuoso centravanti.

Reinier ben integrato in Italia, pronto a sbocciare per poi tornare a Madrid

Non è facile adattarsi facilmente al calcio italiano. Molti giocatori che sono arrivati dall’estero, dopo aver impressionato in altri campionato, non hanno ripetuto i loro numeri di fronte a difese rocciose e chiuse come quelle di molti club della Serie A.

Reinier è un bell’esempio di come interessanti prospetti, se di fronte a un’ambiente che dà loro fiducia, possono sbocciare e crescere come calciatori, prima di esplodere in qualche top club, come potrebbe capitare nel suo caso qualora torni a Madrid al termine di questa stagione.