Paura per De Laurentiis: c’è un nuovo ‘caso Higuain’ | Giuntoli si è intromesso con prepotenza

Aurelio De Laurentiis teme un nuovo caso Higuain. La Juventus bussa alla porta del Napoli. Giuntoli prepara il grande colpo.

Separate in classifica da appena cinque punti, Juventus e Napoli sono finite, da qualche ora a questa parte, al centro dell’attenzione per un’indiscrezione di mercato secondo la quale il club bianconero sarebbe pronto a fare spesa dalle parti di Castel Volturno.

Come già accaduto nell’estate 2016 per quel Gonzalo Higuain, il cui “tradimento” vive ancora, seppur accantonato, nelle menti e nei cuori dei tifosi partenopei, la Vecchia Signora sarebbe infatti pronta a trattare col club del presidente Aurelio De Laurentiis per un profilo attualmente facente parte della rosa di Rudi Garcia.

Un elemento, sicuramente cedibile alle giuste condizioni, la cui vendita non renderebbe però felici i tifosi azzurri che, pur comprendendo la non centralità del giocatore nei piani del tecnico francese, non vogliono che un proprio giocatore vada a vestire la maglia dei rivali di sempre.

Venderlo sì, ma non alla Juventus: questo in parole povere il pensiero dei supporter del Napoli i quali, dopo aver visto Higuain segnare e vincere trofei sulla sponda bianconera del Po, non vogliono più assistere al passaggio dall’ombra del Vesuvio a quella della Mole di un proprio elemento.

Il giocatore non serve al Napoli: Giuntoli al lavoro

I tifosi del Napoli, come detto, sperano di non assistere più al trasferimento di un proprio giocatore alla Juventus: il caso Higuain basta e avanza. Un caso, quest’ultimo, che, sebbene con proporzioni molto più basse e sicuramente meno rumoroso, potrebbe, però, presto ripetersi.

Stando infatti a quanto venuto a galla in queste ore, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, passato in estate dal club azzurro a quello zebrato, starebbe sondando il terreno per un difensore che, chiuso in Campania dall’insostituibile Di Lorenzo, potrebbe presto lasciare il capoluogo campano per andare a trovare più spazio proprio nella formazione di Massimiliano Allegri.

Juventus, piace Zanoli: il Napoli potrebbe aprire alla trattativa

Chiuso al Napoli da capitan Di Lorenzo, Alessandro Zanoli è il profilo che Cristiano Giuntoli che potrebbe presto regalare a Massimiliano Alllegri. Portato a Napoli nel 2020 proprio dall’attuale direttore sportivo dei piemontesi, il terzino destro nato a Carpi non sembra rientrare nei piani tattici di Rudi Garcia.

Impiegato infatti solamente in due occasioni (contro il Verona al Bentegodi e contro il Milan al Maradona) per un totale di appena 30 minuti, il classe 2000 potrebbe presto fare le valigie e accettare il trasferimento a Torino. Un trasferimento che, visto il costo del cartellino (sei milioni di euro) e l’ingaggio del giocatore (appena 300mila euro) appare più che fattibile. Giuntoli è al lavoro. Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.