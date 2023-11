Garcia, esonerato con effetto immediato | Già rivelato il sostituto nel comunicato ufficiale

Garcia esonerato all’improvviso. La clamorosa notizia è venuta a galla pochi minuti fa: decisivo l’ultimo risultato negativo.

Messi in archivio i postici del lunedì, che hanno fatto registrare le vittorie casalinghe di Torino e Frosinone, entrambe per 2-1, rispettivamente su Empoli e Sassuolo, la Serie A lascia momentaneamente spazio alle coppe europee in attesa di tornare in campo nel fine settimana con le sfide della dodicesima giornata.

Una dodicesima giornata, in seguito alla quale il campionato si fermerà per gli impegni dell’Italia di Luciano Spalletti contro Macedonia del Nord e Ucraina, che potrebbe rivelarsi cruciale per molti allenatori le cui panchine hanno iniziato a scricchiolare rumorosamente.

Allenatori come Aurelio Andreazzoli all’Empoli, Pippo Inzaghi alla Salernitana, Marco Baroni al Verona, Alessio Dionisi al Sassuolo e Stefano Pioli al Milan, i quali, visti i rispettivi risultati negativi fatti registrare recentemente, potrebbero presto dire addio ai propri ruoli.

Nel caso specifico del tecnico del Diavolo saranno infatti decisive le sfide contro Paris Saint Germain in Champions League e Lecce in campionato. Due sfide in seguito alle quali il patron Cardinale potrebbe prendersi del tempo, vista anche la sosta per le nazionali, per decidere se continuare o meno con l’allenatore parmigiano.

Sette punti dalla vetta sono troppi: il tecnico dice addio alla panchina

Nonostante il quinto posto in campionato con 24 punti, a meno tre dal secondo posto e a meno sette dal primo, la società ha deciso di sollevare dall’incarico quello che è ormai, a tutti gli effetti, il suo ex allenatore. Il pareggio interno per 2-2 di venerdì non è infatti stato digerito dal presidente che ha deciso di cambiare per dare una scossa all’ambiente.

Un ambiente che, prima del pareggio dello scorso weekend, aveva dovuto fare i conti con le pesanti sconfitte contro le prime due della classe. Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite di campionato disputate che hanno indispettito e non poco anche i tifosi i quali non festeggiano una vittoria ormai dal 14 ottobre scorso.

Espanyol, esonerato Luis Garcia: già pronto il sostituto

Il pareggio per 2-2 di venerdì contro l’Eibar si è rivelato fatale per Luis Garcia che, reduce dalle precedenti disfatte contro Sporting Gijon e Leganes, è stato esonerato dall’Espanyol sulla cui panchina si era seduto lo scorso aprile in sostituzione di Diego Martinez.

Con una nota pubblicata sul proprio profilo X, il club biancoblu di Barcellona ha comunicato l’esonero dell‘allenatore che, nonostante un rendimento comunque buono (l’Espanyol è quinto in classifica in Segunda Division), verrà sostituito dall’ex Tenerife, Luis Miguel Ramis che firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di promozione.