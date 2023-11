UFFICIALE: torna Ibrahimovic | Il suo rientro stabilisce un record clamoroso in Serie A

La Serie A riabbraccia Ibrahimovic: record fantastico messo a referto e tifosi che già sognano in grande. Può essere la svolta.

Reduce da un pareggio e tre sconfitte tra campionato e Champions League, il Milan di Stefano Pioli, archiviata la pesante debacle interna di sabato sera contro l’Udinese, si prepara a ricevere, tra le mura amiche di San Siro, il fortissimo Paris Saint Germain di Luis Enrique.

Una sfida, quella contro i parigini, valevole per la quarta giornata del Gruppo F di Champions League, che potrebbe dire molto del futuro del tecnico parmigiano sulla panchina rossonera. Una panchina, da settimane scricchiolante, sulla quale alcuni tifosi del Diavolo hanno chiesto a gran voce, Zlatan Ibrahimovic.

Non per sostituire Pioli, ovviamente, ma per fornire al suo ex allenatore un supporto che, visto il carisma dell’ex attaccante svedese, potrebbe giocare un ruolo fondamentale sull’animo della squadra, apparsa svogliata e senza idee soprattutto nel match perso nel weekend contro l’Udinese di Gabriele Cioffi.

La stagione dei meneghini, sebbene la qualificazione agli ottavi di Champions sia appesa a un filo, non è completamente da buttare, ma occorre riattaccare subito la spina per evitare altre pesanti disfatte. I presupposti per fare bene ci sono tutti e anche Ibrahimovic, che conosce bene i suoi ex compagni, lo sa. La parola ora passa al campo.

Ibrahimovic, da quanto tempo: la Serie A ti riabbraccia

Leggere il cognome Ibrahimovic nel tabellino di un match di Serie A è un qualcosa che non capitava da ben otto mesi. Era infatti il 18 marzo 2023 quando Zlatan Ibrahimovic metteva a segno la sua ultima rete in Serie A nel match perso 3-1 dal suo Milan contro l’Udinese alla Dacia Arena.

Un cognome, Ibrahimovic, che i fan del massimo campionato italiano hanno potuto rileggere poche ore fa grazie a un altro attaccante, ancora poco conosciuto rispetto al più famoso svedese, militante attualmente nel sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco, vittorioso lunedì sera, per 2-1, sull’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Arijon Ibrahimovic, la prima volta non si scorda mai: il gioiello del Frosinone è già nella storia

Se il Frosinone naviga a vele spiegate verso una tranquillissima salvezza, visti gli attuali sette punti che lo separano dal terzultimo posto del Verona, il merito è anche di Arijon Ibrahimovic. Arrivato in Italia in estate, in prestito dal Bayern Monaco, il tedesco di origini kosovare è già balzato agli onori della cronaca come uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato.

Ormai intoccabile nelle scelte di Eusebio Di Francesco, il classe 2005, che compirà 18 anni il prossimo 11 dicembre, dopo aver trovato il gol in Coppa Italia contro il Torino, si è ripetuto in campionato contro l’Empoli con un bel destro potente dall’interno dell’area che non ha lasciato scampo al povero Berisha. Un gol, segnato al 29′ del secondo tempo, che ha permesso all’attuale numero 27 gialloblù di diventare il primo 2005 a segnare una rete in Serie A.