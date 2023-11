Ha vinto tutto col Real di CR7 | Ma ha bisogno di nuovi stimoli: ecco perchè raggiungerà Pioli

Il Milan vuole mettere a segno un colpo per migliorare il pacchetto arretrato: occhi sul veterano della squadra di Ancelotti.

È decisamente presto per fare previsioni, ma se a fine stagione il Milan dovesse riuscire a portare a casa un trofeo importante, è alla notte del 7 novembre che bisogna tornare. Una di quelle serate magiche di Champions League che valgono la pena di essere vissute, un San Siro completamente esaurito e una prestazione importante, che mette al tappeto il Paris Saint-Germain.

Serviva una scossa, è arrivata. I rossoneri mettono in campo tutto quello che non si è visto negli ultimi impegni, non solo dal punto tecnico ma dell’applicazione, della forza di volontà. Non si scoraggiano neanche quando, dopo appena nove minuti, l’incornata di Marquinos da calcio d’angolo libera Skriniar, che da pochi passi, in area piccola, batte Maignan.

È stata la notte del ritorno di Gigio Donnarumma, autore di una straordinaria prestazione in un clima tutt’altro che semplice, ma è stata soprattutto la notte di Rafael Leao. La sua acrobazia ha permesso al Milan di pareggiare immediatamente il conto, e l’esultanza non ha bisogno di spiegazioni: zittisce le critiche.

Critiche pesanti che nelle ultime settimane sono arrivate nei suoi confronti, ma in generale di tutta la squadra. Stefano Pioli è stato il primo a salire sul banco degli imputati, e questa notte lo aiuterà a dormire più serenamente.

Obiettivo

Il tecnico di Parma ha dovuto fare fronte a molteplici avversità in quest’inizio di stagione, la più importante rappresentata dagli infortuni. L’infermeria di Milanello non accenna a svuotarsi e il reparto più colpito, in particolare nelle ultime settimane, è la difesa. La trasferta di Napoli ha messo k.o. Kalulu per quattro mesi e l’esordiente Pellegrino per quaranta giorni, mentre Kjaer dovrebbe essere pronto al rientro. Questo vuol dire che per almeno un mese Pioli potrà contare solo su tre centrali.

La dirigenza sta lavorando per mettere una pezza a gennaio, potrebbe aprire una trattativa con il Betis per anticipare l’arrivo di Juan Miranda, ma si guarda anche alla prossima estate. Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, Nacho Fernandez sarebbe un serio obiettivo.

Situazione

Lo spagnolo, che ha trascorso tutta la sua vita calcistica al Real Madrid, ha un contratto in scadenza a giugno e al momento non sono in programma incontri per intavolare un rinnovo. Già l’estate scorsa il 33enne è stato vicino all’addio, ma alla fine è stato trovato l’accordo per un annuale.

L’operazione sarebbe fruttuosa sia dal punto di vista economico – parametro zero – che dal punto di vista tattico, dal momento che Nacho è un difensore versatile, in grado di coprire sia il ruolo di centrale che di terzino (sinistro e destro).