Ci risiamo: fanno come Pogba | Lo United soffia ad Allegri un altro gioiello a centrocampo

Il Manchester United rischia di soffiare alla Juventus un nuovo centrocampista dopo quanto è successo con Paul Pogba, ecco di chi si tratta

Il Manchester United e la Juventus sono state protagoniste di trattative serrate per avere nella propria rosa Paul Pogba. Il centrocampista francese è cresciuto nelle giovanili dei Red Devils, molto stimato da sir Alex Ferguson, che con molto dispiacere lo vide partire nel 2012 in direzione Torino. Il giocatore si è subito imposto ed è diventato un’ala devastante in grado di scardinare le difese avversarie.

Per questo motivo quattro anni dopo l’United è tornato a bussare alla porta dei bianconeri ma stavolta per riportarlo all’Old Trafford hanno dovuto sborsare ben 100 milioni, con una plusvalenza enorme da parte della Juventus.

Pogba non ha ripetuto le prestazioni sontuose della sua esperienza in Italia, non agevolato dalla cattiva gestione della rosa da parte dei diversi allenatori che si sono succeduti sulla panchina dei Red Devils, senza riuscire mai a lottare per la conquista della Premier League.

Per questo motivo la Juventus lo ha ripreso un anno fa, speranzoso che a Torino potesse tornare agli alti livelli della sua prima parentesi in bianconero ma così non è stato, tra infortuni e la recente squalifica per doping che lo terrà lontano dal campo sino al termine della stagione in corso.

La Juventus e il Manchester United si contendono il talento del Lione Cherki

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Manchester United e il Newcastle si sono inseriti nella corsa alla stella del Lione Rayan Cherki, sul quale da tempo c’è l’attenzione della Juventus.

Il talento dell’Under 21 francese ha il contratto in scadenza nel 2025 e nella prossima finestra di mercato estiva potrebbe cambiare casacca e trasferirsi in uno di questi tre club che lo stanno monitorando.

La Juventus alla ricerca di rinforzi a centrocampo

La Juventus necessita di un profilo come quello di Cherki, in grado di dare qualità e fantasia a un centrocampo adesso rimaneggiato per l’assenza di Pogba stesso e di Nicolò Fagioli.

Il percorso in questo campionato sta proseguendo senza intoppi e al di sopra delle aspettative, con i bianconeri al secondo posto in classifica dopo undici giornate. A gennaio però Allegri ha chiesto fortemente alla società l’arrivo almeno di un centrocampista, con Samardzic che sembra il nome favorito al momento.