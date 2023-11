Spalletti, la sfortuna si è accanita | Attacco stravolto, la reazione aggressiva di Scamacca

Proprio non ci voleva, brutta notizia per Luciano Spalletti, l’Italia si gioca la qualificazione agli Europei con l’attacco rivoluzionato, ecco perché

L’Italia si gioca il pass per i prossimi Europei che si disputeranno in Germania a giugno 2024 in un girone in cui a dare filo da torcere sono stati l’Inghilterra, che ha battuto gli azzurri sia a Napoli che a Wembley, vendicando in parte la sconfitta in finale degli scorsi Europei, e l’Ucraina, battuta a San Siro nello scontro diretto del mese scorso.

Non sarà facile ma la Nazionale sa di potercela fare, con Luciano Spalletti che ha provato a ricompattare il gruppo, sconvolto dalle dimissioni di Roberto Mancini avvenute in pieno agosto e a poche settimane da sfide decisive di qualificazione.

Il tecnico che ha portato lo Scudetto a Napoli dopo 33 anni si è detto soddisfatto della rosa che ha a disposizione e ha cercato sin da subito di imporre il proprio gioco propositivo e prontato all’attacco.

Il problema principale sta nel trovare un centravanti che riesca a finalizzare al meglio la mole di gioco creata, con la ricerca di un bomber che dura da diversi anni, nonostante la presenza di Ciro Immobile, più volte capocannoniere della Serie A ma incapace di mantenere i suoi numeri anche in Nazionale.

Retegui infortunato, Spalletti non può contare sul suo centravanti titolare

Spalletti non potrà contare su Retegui. L’attaccante del Genoa si è infortunato, riportando una contusione al ginocchio nella trasferta di Udine del 1 ottobre, e ancora non sarà a disposizione di mister Alberto Gilardino nemmeno nel prossimo impegno di campionato contro il Verona a Marassi, uno scontro diretto in chiave salvezza.

Un’inconveniente non di poco conto per Luciano, dati gli ottimi numeri della sua prima esperienza in Italia dell’attaccante argentino che si è naturalizzato con la nostra Nazionale e si è trasferito in A nel mercato estivo.

Scamacca e Raspadori, in due per una maglia, chi avrà la meglio?

A sostituirlo sarà probabilmente Gianluca Scamacca, in un ottimo stato di forma, date le tre reti messe a segno nelle ultime due partite con la maglia dell’Atalanta contro l’Empoli e l’Inter.

Potrebbe insediarlo anche Raspadori, che sta sfruttando l’infortunio di Osihmen per trovare spazio con il Napoli e mettere in difficoltà Rudi Garcia che potrebbe pensare anche a un cambio di modulo per garantirli maggiore minutaggio.