Fa come Seedorf: dall’Inter al Milan in 24h | I tifosi non vogliono credere all’ennesimo tradimento

Un altro ex nerazzurro sembra essere finito nel mirino dei rossoneri come fu per l’olandese più di venti anni fa.

Era l’inizio degli anni 2000 e l’Inter di Massimo Moratti continuava a fare grandissimi mercati, quasi in ogni sessione estiva, ma non riusciva a riportare un Tricolore nella Milano nerazzurra. Tre Coppe Uefa negli anni ’90 e poco altro, con la delusione di continue umiliazioni che serpeggiava tra i tifosi della Beneamata.

Delusioni e frustrazioni che diventavano ancora maggiori perché a vincere, quasi sempre, anche in campo europeo, erano le due rivali storiche: Milan e Juventus (soprattutto negli anni ’90). Malumore che, proprio ad inizio millennio, esplose anche a causa di alcuni scambi di mercato che finirono per favorire clamorosamente la crescita dei cugini rossoneri.

Si cominciò nell’estate del 2002, quando un Andrea Pirlo ancora troppo giovane, schierato quasi sempre da trequartista e mandato continuamente in prestito dai nerazzurri, proprietari del suo cartellino, passò al Milan con una formula molto favorevole, soprattutto vista a posteriori, ai rossoneri. Il talento di Brescia, poi, dopo un anno da alternativa di lusso sulla trequarti, fu schierato a centrocampo da Carlo Ancelotti e da lì cominciò la sua fantastica carriera.

L’operazione più incredibile di tutte, però, si concretizzò l’estate successiva. Il Milan e l’Inter, anche per necessità e ruoli scoperti, fanno uno scambio di calciatori praticamente alla pari: Clarence Seedorf diventa rossonero e Francesco Coco compie il percorso inverso. Sembra assurdo solo a leggerla dopo più di venti anni, ma quell’affare cambiò gli anni immediatamente successivi e segnò quasi un’epoca.

Non solo per l’Inter, anche il Milan ha dei rimpianti

Negli ultimi anni, ovviamente, come tutti sappiamo, l’Inter si è presa le sue rivincite, sia in campo che in sede di calciomercato con i cugini. Quelle più emblematiche sono quelle che portano i nomi di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Il primo è stato messo sotto contratto a zero quando sembrava ad un passo dal Milan, mentre il secondo rappresenta un vero rimpianto per i rossoneri.

Dopo quattro stagioni piene di alti e bassi con la maglia del Milan, il turco, infatti, è diventato uno dei calciatori più forti e decisivi della Serie A e lo ha fatto con la maglia dell’Inter che, nell’estate 2021, lo ha acquistato a zero. Da trequartista/esterno d’attacco, Calha è passato a giocare qualche metro più indietro ed ora gioca, e lo fa alla grande, proprio nel ruolo che fu di Pirlo.

Dall’Inter al Milan, ecco di chi si tratta

Il Milan, però, potrebbe provare a replicare i colpi Pirlo e Seedorf con un altro calciatore che con la maglia nerazzurra ha fatto molta, tantissima fatica. Parliamo dell’attaccante brasiliano Gabigol, acquistato per circa 30 milioni di euro dall’Inter nell’estate 2017 e scaricato dopo appena un anno.

Dopo l’esperienza fallimentare in nerazzurro, la punta carioca si è ritrovata in patria, soprattutto con la maglia del Flamengo e, a suon di gol, ha anche, per un periodo, conquistato la Nazionale. Ora, secondo il Mirror, per lui può essere arrivata l’ora della seconda chance in Europa. Oltre al Milan, infatti, anche il Manchester United sarebbe interessato a Gabriel Barbosa.