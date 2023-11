25 mlioni per un difensore | Ma Pinto lo prende gratis: regalo sotto l’albero per Mourinho

Il general manager giallorosso torna in pressing su un difensore su cui aveva già messo gli occhi in passato.

La rimonta firmata da Azmoun e Lukaku è stata come una boccata d’ossigeno per la Roma e i suoi tifosi. Dopo la pessima prestazione di San Siro, perdere in casa contro il Lecce avrebbe significato vanificare quanto di positivo mostrato nel mese di ottobre, nel quale sono arrivate cinque vittorie e una sconfitta, contro l’Inter per l’appunto.

I tre punti, invece, permettono ai giallorossi di non allontanarsi dal treno Champions, che dista quattro lunghezze, e di avvicinarsi al derby di domenica, ultimo appuntamento prima della nuova sosta per le nazionali, con minore pressione rispetto ai cugini laziali, che nell’ultimo turno sono stati sconfitti a Bologna.

Oltre alla vittoria, le notizie più importanti per Mourinho sono giunte dal ritorno in campo di Paulo Dybala e Renato Sanches. L’ex centrocampista del Bayern Monaco, in particolare, era fermato da metà settembre a causa di uno stiramento alla coscia ed è subentrato al 76′. Una ventina di minuti, recupero compreso, per riprendere il feeling con il terreno di gioco e lanciare una sua candidatura per una maglia da titolare per la sfida di questa sera contro lo Slavia Praga.

Le fragilità fisiche sono un rischio che i giallorossi sapevano di correre quando sono entrati in contatto con il Paris Saint-Germain per il prestito. L’accordo prevede una possibilità da parte della Roma di esercitare il diritto di riscatto, un’opzione che difficilmente verrà triggerata.

Infermeria piena

Gli infortuni hanno rappresentato un comune denominatore degli ultimi dodici mesi Nonostante siamo a novembre inoltrato, Mourinho non ha mai avuto la rosa al completo a disposizione. Per “completo” s’intende senza considerare i lungodegenti Abraham e Kumbulla, infortunatisi nella scorsa stagione e che resteranno fuori ancora a lungo.

Uno dei reparti più colpiti fino ad ora è stata la difesa. Oltre all’albanese, lo Special One deve fare i conti con l’assenza prolungata di Smalling, alle prese con una tendinopatia al ginocchio che continua a ritardare il rientro tra i convocati. Di recente anche Llorente ha dovuto saltare due partite, costringendo così Cristante ad essere arretrato tra i centrali. Ecco perché serpeggia sempre più concretamente l’idea di intervenire sul mercato.

Obiettivo

Tiago Pinto vorrebbe regalare un altro difensore al suo allenatore, ben sapendo però che i cordoni della borsa non possono essere allentati. L’obiettivo, o per meglio dire sogno, è Facundo Medina del Lens, classe 1999.

Il general manager giallorosso aveva già messo gli occhi sull’argentino in passato, ma la richiesta molto alta del club francese non permette di avvicinarsi facilmente. L’idea potrebbe essere quella di proporre un prestito con diritto di riscatto (22-25 milioni), ma appare difficile che il Lens possa privarsene a stagione in corso. Su Medina ci sono anche varie squadre di Premier League, come riporta L’Equipe.