Clamoroso Cavani: sta succedendo davvero | Torna a casa dopo il Boca Juniors

Il futuro di Edinson Cavani è già deciso. Al termine della sua esperienza al Boca Juniors, El Matador tornerà a casa. Tifosi felicissimi.



Nella mente e nei cuori dei tifosi del Napoli e, perché no, anche del Palermo, Edinson Cavani ha lasciato sicuramente un piacevole ricordo. Portato in Italia dal club siciliano nel gennaio 2007, che lo acquista dal Danubio per 5 milioni di euro, El Matador in rosanero ci resta tre anni durante i quali mette a referto 117 partite condite da 37 gol complessivi.

Un bottino non particolarmente cospicuo che basta, però, per indurre Aurelio De Laurentiis a portarlo a Napoli nell’estate 2010. Proprio nel capoluogo campano, il classe ’87 trova quella continuità di rendimento spesso negatagli in rosanero dalle scelte tattiche di Colantuono, Guidolin e Delio Rossi.

L’esperienza all’ombra del Vesuvio dura quindi tre anni, esattamente come quella in Sicilia, ma al termine della stagione 2012-2013, le statistiche del centravanti uruguaiano dicono 104 gol complessivi segnati in 138 partite ufficiali disputate.

Numeri stratosferici che convincono il Paris Saint Germain, nel luglio 2013, a investire ben 64 milioni di euro per strapparlo al Napoli. In Francia, l’ex numero sette azzurro ripaga pienamente lo sforzo economico sostenuto dalla società capitolina con la cui maglia, in sette stagioni, segna 200 reti di 301 match ufficiali. Terminata l’esperienza transalpina, Cavani si concede due ultime esperienze in Europa con le maglie di Manchester United e Valencia, al termine delle quali ritorna in Sudamerica sposando la causa degli argentini del Boca Juniors.

Cavani, brucia ancora la sconfitta in finale di Copa Libertadores

Passato al Boca Juniors lo scorso luglio, dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Valencia, Edinson Cavani è diventato subito uomo simbolo di una squadra, quella di Buenos Aires, che lo scorso sabato è scesa in campo contro i brasiliani della Fluminense in occasione della finale di Copa Libertardores.

Una finale, nella quale El Matador è partito titolare, conclusasi, purtroppo, con la sconfitta degli argentini, per 2-1, al termine dei tempi supplementari. Una disfatta dolorosa, che i tifosi gialloblu devono ancora digerire, che ha forse messo definitivamente fine alle speranze dell’attaccante uruguaiano di portare a casa un titolo internazionale neanche lontanamente sfiorato in Europa.

Cavani, dopo il Boca si torna a casa: il club fa sul serio

Legato al Boca Juniors da un contratto che scadrà il 31 dicembre 2024, Edinson Cavani è sicuramente uno dei pezzi da 90 del club di Buenos Aires. Ingaggiato a parametro zero lo scorso luglio, la società argentina si tiene stretto il suo gioiello al quale ha affidato la maglia numero dieci che fu di campioni come Diego Armando Maradona e Juan Roman Riquelme. Un gioiello che, stando a quanto riferito da El Pais, potrebbe concludere la carriera in patria in un club del quale ha vestito la maglia delle selezioni giovanili.

Il candidato alla presidenza del Penarol, Edgardo Novick ha infatti fatto sapere di essere intenzionato a tesserare l’ex Napoli a partire dall’1 gennaio 2025 qualora il Boca Juniors decida di non continuare con lui. Sperando di poter fare leva sulla volontà del calciatore di concludere la carriera in Uruguay, il club di Montevideo avrebbe già avviato i contatti col suo entourage con l’intento di riportarlo in giallonero dopo l’esperienza giovanile della stagione 1995-1996.