Inter, ti ricordi Ever Banega? | Ufficiale: ti ha portato via un altro protagonista della Serie A

L’ex centrocampista di Valencia e Siviglia, tra le altre, ha avuto una breve parentesi anche con la maglia nerazzurra.

Un passato glorioso passato soprattutto in Spagna con le maglie di Atletico Madrid, Valencia e Siviglia. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie importanti di squadre del suo Paese, come Boca Juniors e Newell’s Old Boys e per ben 65 volte quella della Nazionale argentina.

Ever Banega è stato, anzi lo è ancora, un centrocampista di qualità che ha saputo unire carattere, personalità ed una tecnica di base eccellente. Le migliori cose della carriera le ha fatte vedere con le maglie di Valencia e Siviglia, vincendo anche una Coppa di Spagna e ben tre Europa League. Il suo palmares conta anche una Coppa Libertadores e, con le selezioni giovanili argentine, un Oro Olimpico e un Campionato Mondiale Under 20.

Dal settembre 2020, Banega ha deciso di chiudere la carriera nel club saudita dell’Al Shabab, club con cui ha già collezionato 16 gol in 78 partite. A 35 anni sembra ancora non avere la voglia di smettere e continua a divertirsi in un calcio che continua ad attrarre campioni e calciatori emergenti.

Lui in Arabia ci è andato prima di tutti gli altri campioni che hanno invece deciso di trasferirsi in questo ultimo anno solare. Lo ha fatto soprattutto dopo essersi tolto l’ultima soddisfazione della sua carriera europea: la terza Europa League della sua carriera, vinta in finale contro l’Inter.

Banega, l’Inter parentesi tra le due esperienze al Siviglia

Proprio quell’Inter che lo aveva preso a parametro zero nell’estate del 2016 e che è stata per lui una breve parentesi tra la prima e la seconda esperienza al Siviglia della sua carriera. La stagione 2016/2017 fu un disastro per l’Inter con tre allenatori cambiati nel corso di un anno e la settima deludente posizione finale in classifica.

Lui partì bene, ma poi finì pian piano per diventare poco più che un’alternativa, soprattutto con Stefano Pioli in panchina. Furono sei i suoi gol in 28 apparizioni totali con l’indimenticabile tripletta realizzata il 12 marzo 2017 nel 7-1 finale dell’Inter contro l’Atalanta. A fine stagione, poi, come detto, passa di nuovo al Siviglia per nove milioni di euro.

☑️ AlShabab Club appoints Domenico Teti as sporting director pic.twitter.com/3xgQoFuB5W — AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) November 6, 2023

Banega, ecco il tuo nuovo direttore sportivo

Ora, sta terminando la sua carriera all’Al Shabab. Proprio il club saudita in cui milita Banega, ha comunicato l’arriva di un direttore sportivo italiano e lo ha fatto attraverso i propri canali social ufficiali. Si tratta di Domenico Teti. Il 47enne dirigente italiano comincia questa nuova avventura, 16 mesi dopo la fine dell’esperienza con il PAOK Salonicco.

Teti ha svolto lo stesso ruolo anche con i ciprioti dell’APOEL Nicosia, gli svizzeri del Lugano ed il Novara, squadra in cui è rimasto per quattro stagioni, dal 2014 al 2018. In precedenza era stato direttore tecnico anche della Sampdoria e responsabile del settore giovanile del Verona.