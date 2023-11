Apocalisse Pioli, va sempre peggio | Reijnders rischia l’esclusione definitiva: ecco cos’è successo

Altra brutta tegola per Stefano Pioli, Reijnders rischia il posto in mezzo al campo e la sua esclusione dalla rosa del Milan, ecco perché

Momento davvero tosto per il Milan. Un punto nelle ultime tre partite di campionato, la sconfitta netta in Champions League a Parigi e un’involuzione preoccupante in termini di gioco e di occasioni create. L’Udinese è riuscita a sbancare San Siro e a conquistare i primi tre punti stagionali lo scorso weekend, con la squadra di Stefano Pioli che è stata ampiamente fischiata al termine della gara dai tifosi.

La buona prestazione di Napoli, con i rossoneri che erano andati sul doppio vantaggio grazie alle due reti di Giroud, è stata vanificata dalla rimonta partenopea, con la squadra di Garcia che ha rischiato di vincere nel finale.

In Champions già dal sorteggio i rossoneri erano consapevoli di avere chance ridotte per passare agli ottavi, dato il blasone delle avversarie, ma la vittoria di ieri sera contro il PSG mette ancora in corsa i rossoneri che adesso possono sperare.

In campionato la vetta non è molto distante ma urge tornare alla vittoria sin dal prossimo fine settimana per poter continuare la rincorsa all’Inter e alla Juventus che rischiano di allontanare le inseguitrici.

Il Manchester United su Reijnders, il Milan rischia di perdere il suo playmaker di centrocampo

Il Manchester United ha perso Casemiro, costretto a un lungo stop a causa di un serio infortunio al tendine del ginocchio. Il centrocampista brasiliano è un’assenza pesante per i Red Devils che devono quindi tornare sul mercato già a gennaio.

Il tecnico Ten Hag ha una certa predilezione per i suoi connazionali e l’olandese Reijnders, trasferitosi al Milan quest’estate, è uno dei nomi sul taccuino della società inglese, insieme a quello di Guido Rodriguez del Betis.

Il momento difficile del Milan e il bisogno di una vittoria per il morale

Di fronte a un’offerta congrua, come è stata quella del Newcastle per Sandro Tonali, la dirigenza rossonera potrebbe dare il via libera a quest’affare in uscita ma dovrebbe poi investire subito parte dei milioni ricevuti su un degno sostituto.

Al momento è un pensiero minore rispetto a quello di ricompattare l’ambiente e di riconquistare una vittoria in campionato che potrebbe dare morale a un gruppo che sembra essersi smarrito dopo un inizio convincente di stagione, culminato con l’approdo in testa alla classifica di Serie A prima dell’ultimo stop per gli impegni delle Nazionali. Sicuramente il successo prestigioso contro i parigini può contribuire a riprendere in mano la situazione e ricominciare a macinare punti.